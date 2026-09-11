Осветитель светодиодный Godox TL60 для видеосъемки
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Характеристики
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, клипса зажим пластиковый, сетевой адаптер, сетевой кабель питания, кабель, тросик металлический, кейс для хранения, руководство
Цветовая температура
2700-6500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486608
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, клипса зажим пластиковый, сетевой адаптер, сетевой кабель питания, кабель, тросик металлический, кейс для хранения, руководство
Цветовая температура
2700-6500 К
Габаритные размеры, см
76х7,5х7,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х9
Вес, г.
200
Описание товара Осветитель светодиодный Godox TL60 для видеосъемки
Мощность 18 Вт, регулировка яркости 0-100%, регулируемая цветовая температура 2700~6500К. Режимы работы RGB, HIS (36000 цветов), режимы имитации светофильтров, 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.), Color picker (выбор цвета по фотографии). Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Встроенный аккумулятор, ЖК-дисплей, клипса-держатель, сетевой адаптер с кабелем питания, кабель RG45 DMX, кабельная стяжка, кейс для хранения в комплекте.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, клипса зажим пластиковый, сетевой адаптер, сетевой кабель питания, кабель, тросик металлический, кейс для хранения, руководство
Цветовая температура
2700-6500 К
Габаритные размеры, см
76х7,5х7,5
Страна производитель
Китай
Мощность 18 Вт, регулировка яркости 0-100%, регулируемая цветовая температура 2700~6500К. Режимы работы RGB, HIS (36000 цветов), режимы имитации светофильтров, 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.), Color picker (выбор цвета по фотографии). Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Встроенный аккумулятор, ЖК-дисплей, клипса-держатель, сетевой адаптер с кабелем питания, кабель RG45 DMX, кабельная стяжка, кейс для хранения в комплекте.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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