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Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный

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Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL300III ?1, защитная крышка ?1, рефлектор с креплением Bowens ?1, кабель питания ?1, упаковка
Выходная мощность, Вт
330
Цветовая температура
5400-5800 K
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598939
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL300III ?1, защитная крышка ?1, рефлектор с креплением Bowens ?1, кабель питания ?1, упаковка
Выходная мощность, Вт
330
Цветовая температура
5400-5800 K
Габаритные размеры, см
19.4x31x36.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х26х23
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный

Компания Godox продолжает развиваться, чтобы обеспечить своим пользователям удобство и эффективность при работе со светом. Представляем обновленную серию осветителей SL, которые обеспечивают превосходное качество и производительность. Новая серия SLIII, включающая в себя модели SL150III, SL150III Bi, SL200III, SL200III Bi, SL300IlI и SL300III Bi, оснащена функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL300III студийный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель SL300III ?1, защитная крышка ?1, рефлектор с креплением Bowens ?1, кабель питания ?1, упаковка
Выходная мощность, Вт
330
Цветовая температура
5400-5800 K
Габаритные размеры, см
19.4x31x36.2
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Godox продолжает развиваться, чтобы обеспечить своим пользователям удобство и эффективность при работе со светом. Представляем обновленную серию осветителей SL, которые обеспечивают превосходное качество и производительность. Новая серия SLIII, включающая в себя модели SL150III, SL150III Bi, SL200III, SL200III Bi, SL300IlI и SL300III Bi, оснащена функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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