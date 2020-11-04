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Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8)

Артикул: 51051
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 3
Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 1
Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 2
Снегоуборщик электрический Huter SGC 1000Е (70/7/8) - фото 3
5 840 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 51051
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараСнегоуборщик электрический
Задний ходнет
Мощность электрического двигателя1000 Вт
Регулировка положения снегозаборникамеханическая
Родина брендаГермания
Самоходностьнет
Тип двигателяэлектрический
Наличие фарынет
Ширина захвата, мм280
Высота захвата, мм150
Длина, см102
Ширина, см46
Высота, см37
Вес, кг6
мощность - 1000 Вт. Размер захвата - 280x150 мм


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Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) (70/7/8) - данный товар вы можете купить по цене по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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