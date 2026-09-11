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Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с.

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Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574231
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Размеры в упаковке, см
85х64х59
Вес, кг.
126

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с.

Снегоуборщик Ресанта СБ 4100 70/7/30 предназначен для расчистки небольших территорий от снега, например, частных стоянок, парковок, подъездных дорожек. Самоходный, он оборудован 4-тактным двигателем мощностью 7.0 л.с.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с.




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание
Снегоуборщик Ресанта СБ 4100 70/7/30 предназначен для расчистки небольших территорий от снега, например, частных стоянок, парковок, подъездных дорожек. Самоходный, он оборудован 4-тактным двигателем мощностью 7.0 л.с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Ресанта СБ 4100 7л.с. – стоимость товара 71810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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