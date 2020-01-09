Измельчитель Bosch AXT RAPID 2000 (0600853500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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09.01.2020
Отлично изготовлен, простая конструкция, простота эксплуатации
Недостатки:
Если ветки с листьями, то производительность понижается. Вероятно нельзя перемалывать стебли цветов типа гладиолусов и т.п. - только относительно твердые стебли.
Комментарий:
Один день в использовании на даче, перемалывал ветки яблонь, облепихи, кусты роз и подобное, которые накопились с весны. Совсем тонкие ветки не перемалывает мелко, но не нашел в этом проблему.
Быстро справился со всей работой. Если ветки свежие, не сухие, процесс идет лучше.
Старался следить, чтобы суммарная толщина засовываемого пучка была не толще, чем 3,5 см