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Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300)

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Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 1
Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 2
Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 3
Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 4
Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 5
Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 6
Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 1
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 2
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 3
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 4
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 5
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 6
  • Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
10 670 руб.  12 955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477201
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Измельчители садовые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х40х30
Вес, кг.
11.5

Описание товара Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300)

Садовый измельчитель электрический DEKO DKSH2800 применяется для измельчения веток, листьев, растительного материала и других садовых отходов. Для обеспечения маневренности данная модель оснащена колесами. В комплекте поставляется проталкиватель, который служит для равномерного распределения подаваемого материала и исключает попадание рук в измельчающий механизм.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый Deko DKSH2800 (063-4300)




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Измельчители садовые
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый измельчитель электрический DEKO DKSH2800 применяется для измельчения веток, листьев, растительного материала и других садовых отходов. Для обеспечения маневренности данная модель оснащена колесами. В комплекте поставляется проталкиватель, который служит для равномерного распределения подаваемого материала и исключает попадание рук в измельчающий механизм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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