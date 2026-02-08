Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-44-2800
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Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2800
Производительность, кг/ч
150
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%20 760 руб. 36 540 руб.
В наличии
Код товара: 346712
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 760 руб. -43%
36 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
2800
Производительность, кг/ч
150
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
44
Ширина, см
57
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х54х53
Вес, кг.
22.7
Описание товара Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-44-2800
Бесшумный электрический измельчитель Зубр ЗИЭ-44-2800 используется для переработки травы и веток диаметром до 44 мм. Отличается высокой производительностью, малошумностью и удобством эксплуатации. Двигатель агрегата защищен от перегрева, что повышает срок службы. Контейнер вмещает до 60 литров отходов. Измельчитель оснащен колесами, что обеспечивает легкость перемещения по участку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
2800
Производительность, кг/ч
150
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
44
Ширина, см
57
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Бесшумный электрический измельчитель Зубр ЗИЭ-44-2800 используется для переработки травы и веток диаметром до 44 мм. Отличается высокой производительностью, малошумностью и удобством эксплуатации. Двигатель агрегата защищен от перегрева, что повышает срок службы. Контейнер вмещает до 60 литров отходов. Измельчитель оснащен колесами, что обеспечивает легкость перемещения по участку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, работает. Но ветки, сучки и листья перемалывает абы как. Приходится пропускать по несколько раз по кругу.
Достоинства:
Комментарий:
Машина зверь! Ветки, особенно прошлогодние, измельчает хорошо, но только сухие, как в инструкции. Из свежих веток или немного полежалых делает часто паровозик или змейку, не до конца прорезая саму ветку иди давя её. Учитывайте технические характеристики техники. У меня появилось очередное любимое занятие-измельчение веток.
Достоинства:
Комментарий:
товар порадовал, работа на холостых прекрасная. Для полного счастья, зимой в квартире веток не нашел.
Достоинства:
Комментарий:
купила Зубра мужу в подарок. очень полезная покупка. переработали все палки и ветки после осенней обрезки сада. размер мульчи можно регулировать. полученной мульчой засыпали кусты малины. измельчить просто чудо.
Достоинства:
Комментарий:
по доставке всё хорошо, ждём лета, пока не использовали.
Достоинства:
Комментарий:
Не все измельчает. Куски картона и мелкие ветки пролетают.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо. мульмча получается хорошей. единственное корявые ветки плохо проходят в отверстие, но если выровнить проблем нет. в целом измельчитель понравился. работает тихо, стружка в разные стороны не летит.
Достоинства:
Комментарий:
удобно! быстро! наличие реверса, лёгкость очистки. занимает не много места! я очень довольна аппаратом!
Достоинства:
Комментарий:
Купил по совету соседа и доволен, мощный, в меру шумный, сам зятягивает ветки, теперь деревья обрезаю ещё сильней.
Достоинства:
Комментарий:
доставку чуть задержали , на один день , коробка разорвана по середине , но всё слава Богу целое. сам аппарат вызывает доверие , сделан аккуратно, качественно, в работе пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
для садоводческих дел необходим, доставили в идеале, работает здорово
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, оправдал все ожидания. Переработал огромную кучу дубовых веток, диаметры около 30мм, без вопросов.
Достоинства:
Комментарий:
прошёл вовремя, коробка в скрывалась, но комплект полный. включил - работает, в работе пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
На даче обрезал абрикос, куча извилистых веток, заняло место складирования веток на участке размером 5х2 метра. Короче много. Выбирал вызвать бригаду с машиной и все вывести, но не получилось. Решил приобрести измельчитель, выбирал месяц, отзывы покупателей по разным моделям. Взял данную модель и не пожалел. В течении 6 часов этот агрегат все перемолол. Толстые бревна отрезал на дрова, ветки толщиной до 3 см перемалывал. Листья сухие на ветках не везде снимались, все девал. Главное вовремя высыпать контейнер. Настругал 8 полных мешков стружки. Скажу так агрегат хороший для дачи, тем более если, как у меня негде жечь. Стружку можно регулировать по размерам. Механизм резака шестеренка, сам затягивает ветки, практически толкателем не пользовался. Вообщем супер. Спасибо за агрегат.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал один раз , ветки , стебли георгинов на ура !
Достоинства:
Комментарий:
Измельчитель отличный, инструкция доступно написана, все понятно. Работает хорошо. Полностью соответствует описанию. Покупкой доволен. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помощник в саду. Мощный, прост в обслуживании. Респект продавцу за упаковку и быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина, мощная, \"кушает\" все. Жена перемолотила все ветки, делает все сама, никому не даёт измелчать, это её \"любимчик\".
Достоинства:
Комментарий:
Хороший зубр,здоровый ,кушает ветки хорошо.Олично упакован,все комплектующие на месте ,легкая сборка.Быстрая доставка.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в срок. Комплектация полная, в работе не проверяли, позднее отзыв дополню. Всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
измельчитель супер,хотелось бы пошире горловину, а так супер,грызёт отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дровосек. Работает хорошо и удобном с ним. Теперь не сжигаем ветки, а измельчаем в мульчу
Достоинства:
Комментарий:
измельчитель мощный, рубит хорошо, но не слишком мелко. пока проверил не долго в работе. Вообщем и целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо, со своей задачей справляется хорошо
Достоинства:
Комментарий:
нормальная машинка.толстые ветки нужно пропускать два раза.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, измельчает хорошо, работает тихо, очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление хорошее, сухие ветки рубит на ура, а вот влажные не даёт так мельчить просто прорубает не до конца, это на самой мелкой регулировке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны приобретением. Правда, если не просушить ветки, то происходит их замятие, а не измельчение
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, пару дней и готов к получению. Отличный аппарат, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классный измельчитель. Хорошо упакован. Доставка быстрая. В работе очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
если много веток/сорняков/травы замечательная вещь, перемалывает все до 4 см в диаметре (может забиться от влажных отходов) уменьшает объем раза в 4, для сжигания/компостирования/утилизации самое то.
Достоинства:
Комментарий:
пришел очень быстро, упаковка безобразная , как можно так относится к своему товару . При этом все целое и в комплекте. Аппарат понравился в работе, перерабатывает очень быстро и качественно.Но не нужно в него пытаться мульчировать зелёную мягкую массу. Идеально подвяленые ветки деревьев
Достоинства:
Комментарий:
круто. не шумный. жуёт отлично. степень измельчения регулируется
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Как мы раньше жили без этого аппарата?!!!
Достоинства:
Комментарий:
Режет. Негромко. Упорно. Но тонкие мнет даже при настройке на мелкую фракцию. Провод мешается перед корзиной, когда выдвигаешь. Лучше бы сбоку был. В инструкции надо огромным жирным шрифтом писать, что без корзины с поднятым фиксатором он не включается. Я, например, не сразу это осознал. Да и вообще возможность включать без корзины очень полезна в хозяйстве - сразу видно, что там на землю сыпется. С защищенной корзиной сразу этого не видно А так все хорошо (см. видео)
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, для Дачи самое то, советую товар,
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится! Шайтан-машина грызет ветки очень шустро! Проблем куда деть ветки после осенней обрезки больше нет! Рекомендую - это прям ВЕСЧ!
Достоинства:
Комментарий:
отличная машина, это для подруги заказала.Себе я заказывала 2500 Вт,отличная,Продемонстрировала,ей очень понравилось.Для неё заказали 2800Вт
Достоинства:
Комментарий:
хороший зубренок. за 4 часа перемолол 2 вишни здоровые. рекомендую
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-44-2800 - по цене 20760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-44-2800
Достоинства:
Комментарий:
Все целое, работает. Но ветки, сучки и листья перемалывает абы как. Приходится пропускать по несколько раз по кругу.
Достоинства:
Комментарий:
Машина зверь! Ветки, особенно прошлогодние, измельчает хорошо, но только сухие, как в инструкции. Из свежих веток или немного полежалых делает часто паровозик или змейку, не до конца прорезая саму ветку иди давя её. Учитывайте технические характеристики техники. У меня появилось очередное любимое занятие-измельчение веток.
Достоинства:
Комментарий:
товар порадовал, работа на холостых прекрасная. Для полного счастья, зимой в квартире веток не нашел.
Достоинства:
Комментарий:
купила Зубра мужу в подарок. очень полезная покупка. переработали все палки и ветки после осенней обрезки сада. размер мульчи можно регулировать. полученной мульчой засыпали кусты малины. измельчить просто чудо.
Достоинства:
Комментарий:
по доставке всё хорошо, ждём лета, пока не использовали.
Достоинства:
Комментарий:
Не все измельчает. Куски картона и мелкие ветки пролетают.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо. мульмча получается хорошей. единственное корявые ветки плохо проходят в отверстие, но если выровнить проблем нет. в целом измельчитель понравился. работает тихо, стружка в разные стороны не летит.
Достоинства:
Комментарий:
удобно! быстро! наличие реверса, лёгкость очистки. занимает не много места! я очень довольна аппаратом!
Достоинства:
Комментарий:
Купил по совету соседа и доволен, мощный, в меру шумный, сам зятягивает ветки, теперь деревья обрезаю ещё сильней.
Достоинства:
Комментарий:
доставку чуть задержали , на один день , коробка разорвана по середине , но всё слава Богу целое. сам аппарат вызывает доверие , сделан аккуратно, качественно, в работе пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
для садоводческих дел необходим, доставили в идеале, работает здорово
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, оправдал все ожидания. Переработал огромную кучу дубовых веток, диаметры около 30мм, без вопросов.
Достоинства:
Комментарий:
прошёл вовремя, коробка в скрывалась, но комплект полный. включил - работает, в работе пока не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
На даче обрезал абрикос, куча извилистых веток, заняло место складирования веток на участке размером 5х2 метра. Короче много. Выбирал вызвать бригаду с машиной и все вывести, но не получилось. Решил приобрести измельчитель, выбирал месяц, отзывы покупателей по разным моделям. Взял данную модель и не пожалел. В течении 6 часов этот агрегат все перемолол. Толстые бревна отрезал на дрова, ветки толщиной до 3 см перемалывал. Листья сухие на ветках не везде снимались, все девал. Главное вовремя высыпать контейнер. Настругал 8 полных мешков стружки. Скажу так агрегат хороший для дачи, тем более если, как у меня негде жечь. Стружку можно регулировать по размерам. Механизм резака шестеренка, сам затягивает ветки, практически толкателем не пользовался. Вообщем супер. Спасибо за агрегат.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал один раз , ветки , стебли георгинов на ура !
Достоинства:
Комментарий:
Измельчитель отличный, инструкция доступно написана, все понятно. Работает хорошо. Полностью соответствует описанию. Покупкой доволен. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помощник в саду. Мощный, прост в обслуживании. Респект продавцу за упаковку и быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машина, мощная, \"кушает\" все. Жена перемолотила все ветки, делает все сама, никому не даёт измелчать, это её \"любимчик\".
Достоинства:
Комментарий:
Хороший зубр,здоровый ,кушает ветки хорошо.Олично упакован,все комплектующие на месте ,легкая сборка.Быстрая доставка.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в срок. Комплектация полная, в работе не проверяли, позднее отзыв дополню. Всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
измельчитель супер,хотелось бы пошире горловину, а так супер,грызёт отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дровосек. Работает хорошо и удобном с ним. Теперь не сжигаем ветки, а измельчаем в мульчу
Достоинства:
Комментарий:
измельчитель мощный, рубит хорошо, но не слишком мелко. пока проверил не долго в работе. Вообщем и целом доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо, со своей задачей справляется хорошо
Достоинства:
Комментарий:
нормальная машинка.толстые ветки нужно пропускать два раза.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат, измельчает хорошо, работает тихо, очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление хорошее, сухие ветки рубит на ура, а вот влажные не даёт так мельчить просто прорубает не до конца, это на самой мелкой регулировке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны приобретением. Правда, если не просушить ветки, то происходит их замятие, а не измельчение
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, пару дней и готов к получению. Отличный аппарат, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классный измельчитель. Хорошо упакован. Доставка быстрая. В работе очень понравился.
Достоинства:
Комментарий:
если много веток/сорняков/травы замечательная вещь, перемалывает все до 4 см в диаметре (может забиться от влажных отходов) уменьшает объем раза в 4, для сжигания/компостирования/утилизации самое то.
Достоинства:
Комментарий:
пришел очень быстро, упаковка безобразная , как можно так относится к своему товару . При этом все целое и в комплекте. Аппарат понравился в работе, перерабатывает очень быстро и качественно.Но не нужно в него пытаться мульчировать зелёную мягкую массу. Идеально подвяленые ветки деревьев
Достоинства:
Комментарий:
круто. не шумный. жуёт отлично. степень измельчения регулируется
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Как мы раньше жили без этого аппарата?!!!
Достоинства:
Комментарий:
Режет. Негромко. Упорно. Но тонкие мнет даже при настройке на мелкую фракцию. Провод мешается перед корзиной, когда выдвигаешь. Лучше бы сбоку был. В инструкции надо огромным жирным шрифтом писать, что без корзины с поднятым фиксатором он не включается. Я, например, не сразу это осознал. Да и вообще возможность включать без корзины очень полезна в хозяйстве - сразу видно, что там на землю сыпется. С защищенной корзиной сразу этого не видно А так все хорошо (см. видео)
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, для Дачи самое то, советую товар,
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится! Шайтан-машина грызет ветки очень шустро! Проблем куда деть ветки после осенней обрезки больше нет! Рекомендую - это прям ВЕСЧ!
Достоинства:
Комментарий:
отличная машина, это для подруги заказала.Себе я заказывала 2500 Вт,отличная,Продемонстрировала,ей очень понравилось.Для неё заказали 2800Вт
Достоинства:
Комментарий:
хороший зубренок. за 4 часа перемолол 2 вишни здоровые. рекомендую