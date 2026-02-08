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Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500

35 Отзывы
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Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 1
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 2
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 3
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 4
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 5
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 6
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 7
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 8
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 9
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 10
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 11
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 12
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 13
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 14
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 1
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 2
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 3
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 4
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 5
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 6
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 7
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 8
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 9
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 10
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 11
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 12
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 13
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 14
  • Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
13 840 руб.  24 980 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500
13 840 руб. -45%
24 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Ширина, см
48.5
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х50х40
Вес, кг.
14

Описание товара Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500

Электрический измельчитель Зубр ЗИЭ-40-2500 применяется для переработки отходов растительного происхождения. Оснащен контейнером на 50 литров. Острые ножи обеспечивают отличную режущую способность. Толкатель служит для безопасной подачи отходов. Большие колеса способствуют удобству перемещения агрегата по участку.

Отзывы о товаре Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Произвел неплохое впечатление. Он у меня второй измельчитель, после huter. Если ветки то измельчает легко. Стебли легко забивают. Удобно что встроен травосборник. Измельчила всю малину, гортензию, сирень в отличную мульчу
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Тамара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Летом пользовались, измельчает хорошо, нам фракция понравилась. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений Олейник

Достоинства:


Комментарий:
Работает отменно )) Брал на подарок, родителям на дачу, они остались довольны. Ветки измельчает, а больше им и не надо.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, очень красивый,собрали быстро рекомендую заказать
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в лучшем виде! Спасибо!Зубр хорош,работает как надо!Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Это то что нужно всем в частном доме! Видео и фото тут полно, свои не стал выкладывать. Короче, всё мелит. Главное всё заранее подготовить и в путь.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Станислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный агрегат. мелкие ветки на участке пропали) вот недавно яблоню спилили. древесину на угли, а ветки на щепу для копчения
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за быструю доставку,все работает,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат , покупкой довольна. легко измельчает ветки .Соответствует заявленным характеристикам. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Восторг! Измелтчила ветки малины. Мокрые, после дождя. Мульча идеальная, по размеру.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В работе измельчитель опробован, ветки крошит на ура.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличное приобретение. машина- зверь, мелкий помол получается
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня опробовали сей аппарат. Впечатление двоякое. Кусты нужно обязательно подготавливать, если они сильно разветвленные ничего не пролезет, предварительно топориком надо поработать. Три раза отключался самостоятельно: 1.контейнер не зафиксирован, отключится через некоторое время работы 2.мульча распределяется неравномерно в контейнере, копится вначале, почаще проверяйте иначе встанет. 3.внури набилось столько мульчи, даже задымился. Пришлось рукой выгребать. Хотелось бы как раньше сжечь все кусты и не мучиться.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, работает отлично. Я довольна покупкой. Испробовала, ветки рубит на ура. Надеюсь, что прослужит долго. На даче незаменимая вещь.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Машина - зверь. Лозу виноградную жуёт отлично. Мелко рубит, что для меня важно. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Вчера забрали (коробка громоздкая и тяжелая), сегодня попробовали в деле - прекрасно справляется с ветками, пробовали даже толстые, перемолол без проблем. Получается отличная мульча, раньше покупали в садовых центрах ее мешками. Посчитала - за 2-3 года окупится стоимость этого прибора за счет экономии на покупке мульчи. Цена у этого продавца была самая выгодная на всех трех МП
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество сборки, легкий для перемещения, измельчает как сухие ветки так и свежие
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
ЗУБР приехал раньше назначенного срока ( это очень порадовало), всё целое, сегодня опробовали работает просто отлично спасибо огромное мы очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по отзывам,товар пришел хорошо упакован и раньше срокаопробовали и очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления очень хорошие,рубит огонь,давно такой измельчитель хотелось приобрести,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Алевтина

Достоинства:


Комментарий:
отверстие для закладки маловато, и кабель короткий
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
для огорода самое то! очень понравился, всю малину обрезанную переработали и мелкие ветки толщиной с большой палец!
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
виктор к.

Достоинства:


Комментарий:
получил измельчитель. все нормально и с упаковкой, и с доставкой. агрегат понравился, в работе проверил. на первых этапах нареканий нет. шум - приемлем. жена довольна.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день! Аппарат в работе понравился, собрали быстро, Пропустили изначально ветки орешника, позже дуба. В тележке отработанная продукция из двух ящиков, за два подхода. В целом довольны с мужем, к покупке рекомендуем!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Зинаида Г.

Достоинства:


Комментарий:
Трава застревает... ожидания были другие... уж очень нежный, чуть ли не веточке \"отправлять \" в измельчитель!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат хорошо рубит сухие ветки. Нам очень пригодился при истреблении на участке облепихи.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме на дачу, она очень довольна! За полтора часа переработала результат двухдневной обрезки. Свежесрезанные ветки режет лучше, чем сухие.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, вещь. ветки рулит в щепу на ура. кстати такую щепу можно и на коптилку
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, товар хорошо упакован и в хорошем состоянии. Благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, но теперь я бы взял более мощный
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
брали мужу в подарок. очень доволен. говорит, машина зверь.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. Мощность чувствуется. Ветки толщиной сантиметра 4 грызёт уверенно, вот листву на этих ветках не очень любит, забивается и падают обороты. До перегрева не дошло, открыл почистил и дальше продолжили грызть ветки. Машина очень достойная, рекомендую! Шумновата немного, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Измельчителем очень довольна, навела порядок в саду, душа просто радуется! Измельчает хорошо, очень тоненькие веточки \"пролетают\", а остальные радуют в качестве мульчи! Рекомендую к покупке я ооочень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но не все хорошо рубит, часто приходится очищать.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Валентин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовали. Ждём осени под обрезку садовых деревьев и кустарников. По доставке и упаковке нареканий нет.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Ширина, см
48.5
Высота, см
38.5
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический измельчитель Зубр ЗИЭ-40-2500 применяется для переработки отходов растительного происхождения. Оснащен контейнером на 50 литров. Острые ножи обеспечивают отличную режущую способность. Толкатель служит для безопасной подачи отходов. Большие колеса способствуют удобству перемещения агрегата по участку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Произвел неплохое впечатление. Он у меня второй измельчитель, после huter. Если ветки то измельчает легко. Стебли легко забивают. Удобно что встроен травосборник. Измельчила всю малину, гортензию, сирень в отличную мульчу
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Тамара Г.

Достоинства:


Комментарий:
Летом пользовались, измельчает хорошо, нам фракция понравилась. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений Олейник

Достоинства:


Комментарий:
Работает отменно )) Брал на подарок, родителям на дачу, они остались довольны. Ветки измельчает, а больше им и не надо.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, очень красивый,собрали быстро рекомендую заказать
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Светлана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в лучшем виде! Спасибо!Зубр хорош,работает как надо!Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Это то что нужно всем в частном доме! Видео и фото тут полно, свои не стал выкладывать. Короче, всё мелит. Главное всё заранее подготовить и в путь.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2025
Станислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный агрегат. мелкие ветки на участке пропали) вот недавно яблоню спилили. древесину на угли, а ветки на щепу для копчения
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за быструю доставку,все работает,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат , покупкой довольна. легко измельчает ветки .Соответствует заявленным характеристикам. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Восторг! Измелтчила ветки малины. Мокрые, после дождя. Мульча идеальная, по размеру.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
В работе измельчитель опробован, ветки крошит на ура.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличное приобретение. машина- зверь, мелкий помол получается
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня опробовали сей аппарат. Впечатление двоякое. Кусты нужно обязательно подготавливать, если они сильно разветвленные ничего не пролезет, предварительно топориком надо поработать. Три раза отключался самостоятельно: 1.контейнер не зафиксирован, отключится через некоторое время работы 2.мульча распределяется неравномерно в контейнере, копится вначале, почаще проверяйте иначе встанет. 3.внури набилось столько мульчи, даже задымился. Пришлось рукой выгребать. Хотелось бы как раньше сжечь все кусты и не мучиться.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Лариса К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, работает отлично. Я довольна покупкой. Испробовала, ветки рубит на ура. Надеюсь, что прослужит долго. На даче незаменимая вещь.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Машина - зверь. Лозу виноградную жуёт отлично. Мелко рубит, что для меня важно. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Вчера забрали (коробка громоздкая и тяжелая), сегодня попробовали в деле - прекрасно справляется с ветками, пробовали даже толстые, перемолол без проблем. Получается отличная мульча, раньше покупали в садовых центрах ее мешками. Посчитала - за 2-3 года окупится стоимость этого прибора за счет экономии на покупке мульчи. Цена у этого продавца была самая выгодная на всех трех МП
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество сборки, легкий для перемещения, измельчает как сухие ветки так и свежие
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
ЗУБР приехал раньше назначенного срока ( это очень порадовало), всё целое, сегодня опробовали работает просто отлично спасибо огромное мы очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по отзывам,товар пришел хорошо упакован и раньше срокаопробовали и очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления очень хорошие,рубит огонь,давно такой измельчитель хотелось приобрести,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2025
Алевтина

Достоинства:


Комментарий:
отверстие для закладки маловато, и кабель короткий
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
для огорода самое то! очень понравился, всю малину обрезанную переработали и мелкие ветки толщиной с большой палец!
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
виктор к.

Достоинства:


Комментарий:
получил измельчитель. все нормально и с упаковкой, и с доставкой. агрегат понравился, в работе проверил. на первых этапах нареканий нет. шум - приемлем. жена довольна.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день! Аппарат в работе понравился, собрали быстро, Пропустили изначально ветки орешника, позже дуба. В тележке отработанная продукция из двух ящиков, за два подхода. В целом довольны с мужем, к покупке рекомендуем!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Зинаида Г.

Достоинства:


Комментарий:
Трава застревает... ожидания были другие... уж очень нежный, чуть ли не веточке \"отправлять \" в измельчитель!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат хорошо рубит сухие ветки. Нам очень пригодился при истреблении на участке облепихи.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме на дачу, она очень довольна! За полтора часа переработала результат двухдневной обрезки. Свежесрезанные ветки режет лучше, чем сухие.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, вещь. ветки рулит в щепу на ура. кстати такую щепу можно и на коптилку
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, товар хорошо упакован и в хорошем состоянии. Благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, но теперь я бы взял более мощный
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
брали мужу в подарок. очень доволен. говорит, машина зверь.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. Мощность чувствуется. Ветки толщиной сантиметра 4 грызёт уверенно, вот листву на этих ветках не очень любит, забивается и падают обороты. До перегрева не дошло, открыл почистил и дальше продолжили грызть ветки. Машина очень достойная, рекомендую! Шумновата немного, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Измельчителем очень довольна, навела порядок в саду, душа просто радуется! Измельчает хорошо, очень тоненькие веточки \"пролетают\", а остальные радуют в качестве мульчи! Рекомендую к покупке я ооочень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, но не все хорошо рубит, часто приходится очищать.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Валентин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовали. Ждём осени под обрезку садовых деревьев и кустарников. По доставке и упаковке нареканий нет.


Измельчитель электрический Зубр ЗИЭ-40-2500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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