Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50)
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Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
5150
Производительность, кг/ч
200
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
7
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Мощность электрического двигателя
5150
Производительность, кг/ч
200
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
7
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
50
Ширина, см
84
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
43.8
Описание товара Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50)
Измельчитель садовый ЗУБР (далее – изделие) предназначен для измельчения отходов растительного происхождения. Изделие помогает быстро утилизировать растительные материалы (ветки, сучья, стволы небольших деревьев) путём их дробления (перемалывания) для уменьшения объёма и удобства транспортировки. Применяются в приусадебных, дачных и садовых хозяйствах.
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Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Мощность электрического двигателя
5150
Производительность, кг/ч
200
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
7
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
50
Ширина, см
84
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Измельчитель садовый ЗУБР (далее – изделие) предназначен для измельчения отходов растительного происхождения. Изделие помогает быстро утилизировать растительные материалы (ветки, сучья, стволы небольших деревьев) путём их дробления (перемалывания) для уменьшения объёма и удобства транспортировки. Применяются в приусадебных, дачных и садовых хозяйствах.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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