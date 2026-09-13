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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50)

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Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 1
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 2
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 3
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 4
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 5
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 6
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 7
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 8
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 9
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 10
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 11
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 12
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 13
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 14
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 15
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 16
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 17
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 18
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 19
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 20
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 21
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 22
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 23
Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
5150
Производительность, кг/ч
200
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
7
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
50
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 1
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 2
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 3
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 4
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  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 6
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 7
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 8
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 9
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 10
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 11
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 12
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 13
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 14
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 15
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 16
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 17
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 18
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 19
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 20
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 21
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 22
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 23
  • Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720552
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Мощность электрического двигателя
5150
Производительность, кг/ч
200
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
7
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
50
Ширина, см
84
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х40
Вес, кг.
43.8

Описание товара Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50)

Измельчитель садовый ЗУБР (далее – изделие) предназначен для измельчения отходов растительного происхождения. Изделие помогает быстро утилизировать растительные материалы (ветки, сучья, стволы небольших деревьев) путём их дробления (перемалывания) для уменьшения объёма и удобства транспортировки. Применяются в приусадебных, дачных и садовых хозяйствах.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый бензиновый ЗУБР 50 мм, (БИС-50)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Измельчитель - 1 шт., Колесо - 2 шт., Разгрузочный желоб - 1 шт., Загрузочный желоб - 1 шт., Крепеж - 1 компл., Инструкция по безопасности - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Мощность электрического двигателя
5150
Производительность, кг/ч
200
Колеса
да
Мощность топливного двигателя (л.с.)
7
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
50
Ширина, см
84
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель садовый ЗУБР (далее – изделие) предназначен для измельчения отходов растительного происхождения. Изделие помогает быстро утилизировать растительные материалы (ветки, сучья, стволы небольших деревьев) путём их дробления (перемалывания) для уменьшения объёма и удобства транспортировки. Применяются в приусадебных, дачных и садовых хозяйствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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