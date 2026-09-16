Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)
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Характеристики
Описание товара Измельчитель садовый электрический ЗУБР 3000 Вт, (ЗИЭ-45-3000)
Мощный, бесшумный и высокопроизводительный измельчитель ЗУБР станет незаменимым помощником на любом участке. Умная система управления автоматически увеличивает обороты при высокой нагрузке и включает реверс в случае застревания ветки, а усовершенствованное приемное отверстие облегчает процесс загрузки. Задача переработки скошенной, собранной или спиленной растительности больше не будет вызывать трудностей. Просто подвиньте измельчитель поближе, и вы даже не заметите, как работа будет завершена. Улучшенное приемное отверстие облегчает загрузку сучковатых веток Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный планетарным редуктором с огромным передаточным числом Очень тихая работа благодаря специальной конструкции режущего инструмента Зубчатое режущее колесо автоматически затягивает поступающие отходы и тщательно перемалывает их Регулировка степени измельчения позволяет перерабатывать как траву, так и толстые ветки, получать на выходе мульчу разной фракционности, а также подготавливать твердые отходы большого диаметра к повторной переработке для еще более тщательного измельчения Электромагнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания Защита двигателя от перегрузки Блокировка включения при снятом приемном баке Рама-трансформер для компактности хранения Приемный контейнер большого объема для отходов в комплекте
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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