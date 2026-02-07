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Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300

44 Отзывы
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Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 1
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 2
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 3
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 4
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 5
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 6
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 7
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 8
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 9
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 10
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 11
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 12
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 13
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2300
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
40
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 1
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 2
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 3
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 4
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 5
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 6
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 7
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 8
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 9
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 10
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 11
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 12
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 13
  • Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
10 080 руб.  18 850 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300
10 080 руб. -47%
18 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2300
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х36х32
Вес, кг.
16.2

Описание товара Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300

Прекрасный помощник для измельчения отходов растительного происхождения. Ветки, сучки, остатки корней теперь не будут бесполезным мусором на участке, а послужат отличным удобрением для грядок. Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный редуктором. Режущие ножи из закаленной стали с двухсторонней заточкой обеспечивают отличную режущую способность с сохранением режущих свойств и длительное использование благодаря возможности перестановки. Удобный толкатель для безопасной подачи отходов. Ременный редуктор для исключения повреждений двигателя при заклинивании вала. Защита двигателя от перегрузки. Блокировка включения при снятом загрузочном устройстве. Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия. Рама-трансформер для компактного хранения. Комплектация: измельчитель, колеса с крепежом, толкатель, ключ, руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Элла В.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор понравился, немного громковат, но привыкаешь. Со своей задачей справляется хорошо, сильно изогнутые и с сучками ветки могут застревать- нужно их предварительно секатором подправить. Часа за два измельчили все ветки весенней обрезки с 5 яблонь, 5-6 Кустов смородины, сухой малины и других кустарников. Этой мульчей подсыпали дорожки в теплицах, еще осталось для прочего мульчирования. Очень рада покупке. Раньше все это сжигалось, а теперь и красиво, и полезно. Если ветки около 2 см -мульча как декоративная щепа. К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Каменева Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое.Включили-работает.Ждем весны-лета чтобы проверить в работе.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Нафаня

Достоинства:


Комментарий:
Пока отличные впечатления, надеюсь на долго хватит.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Виктория Т.

Достоинства:


Комментарий:
Зажевывает ветки хоть подсушенные, хоть свежие. Три минуты работает, потом приходится раскручивать и чистить.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл быстро. упаковка не нарушена. на даче испытаем
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
николай и.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, пользовались всю осень, выдержал большой объем работы. Мы довольны. Спасибо всем.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Валентина З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в целости и сохранности. Собрали все работает. Не пользовались, на следующее лето отзыв добавлю.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
маленький помощник с большими возможностями!!!! очень рады, что приобрели,со своей задачей справляется на все . если у вас большой сад и много порослей однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Гульнара И.

Достоинства:


Комментарий:
отличный измельчитель, очень понравился, удобный, компактный
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измельчитель, легкий, удобный. Не забывайте подтачивать ножи, т.к. принцип обычного рубанка. Наждачный диск на болгарку прекрасно справляется с заточкой, просто прижимаете аккуратно плоскостью ножи.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
измельчил кучу веток, кроме шумной работы аппарата недостатков не нашёл
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
игорь в.

Достоинства:


Комментарий:
отличный измельчитель,опробавал в работе,просто огонь. Все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Все разобрал, все закреплено, подключил к розетке, все заработало, вибрации нет, без нагрузки (веток) поработал 2-3 минуты, перегрева нет, все собрал и оставил до лета. На первый взгляд товар хороший!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
На вид всё целое, ещё не пробовали. Включили, работает. Позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в использовании 2 сезона-все супер. Легкий, я без помощи мужа легко перемещаю его по участку, теперь можно ветки не жечь, а измельчать и использовать как мульчу
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё хорошо упакованное, комплект, проверка в пункте выдачи,всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Маргарита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
перемолола всю обрезанную малину,помидорную ботву,огуречный плети Класс.Прлучается много мульчи,вся ушла на подсветку яблонь,кустов и самой малины Отличное приобретение,советую к покупке.Все ветки ,что обрезала,перемолола,ничего сжигать не пришлось.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня первый раз опробовали, вроде все на месте. работает. Только вот в инструкции написано что хранить при температуре от 0 градусов. А у меня дача зимой не отапливается. Как хранить зимой не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Vera B.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовалась раз пять,перемолола кучу веток,и с листьями и без них . Классная машина, можно регулировать размер щепы. Вибрирует, нужно использовать перчатки хорошие. Есть защита от выскакивания веток обратно сверху.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился данный измельчитель, доволен как слон
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный бобер! грызет быстро) для частного дома просто незаменимый агрегат!
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Измельчитель просто Супер. Перемолол все прошлогодние ветки смородины, малины, яблони. Самый большой диаметр был 2см. Больший размер не пробовала. Лучше измельчать засохшие ветки, свежие застревают.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
ножи затупились сразу, пришлось заказывать для замены другие. крупные ветки перемалывает с затруднением. если ветки мелкие набивается в отсек приходится останавливать, раскручивать и вычищать.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел, опираясь на отзывы и не ошибся. за день перемолотил огромную кучу веток, да шумновато, но не критично. Не любит тонкие ветки (режет длинными отрезками по 10-20см.) Если поменялся звук во время работы- нужно вскрывать и чистить. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар прибыл вовремя . Упакован в заводскую коробку . Комплектность в соответствии . Работал так же как и у других обладателей этого аппарата . Результатом доволен . Был практически непрерывно включён в течение 2-часов . Перемалывал ветки разной длины и толщины в мелкую щепу . Толкатель удобно размещается в проёме ручки . Все заявленные функции исполняет успешно . Рекомендую к покупке . Всего доброго !
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично Зубр отработал уже 2 дня. переработаны ветки сирени и малины. большой мешок хорошей мульчи ждёт дальнейшего использования. пионы и флоксы надо подсушить, ещё очень зелёные. спаибо Зубру.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, хорошо и быстро справляется со свежими ветками,от горы веток остается небольшая кучка опилок. покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Используем на выходные. Тогда и напишу отзыв.. А за скорую доставку, благодарю продавца.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Ветки дробит на ура, кусты бархатцев иногда застревают. Главное не торопиться и не пихать кучей. Нам понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо, все исправно, измельчают хорошо, но ветки диаметром 40 мм лучше не пробовать, идет тяжело, а меньше размером- прекрасно, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
\"пушка-бомба-петарда\"!!! чудо техники для дачника
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакована,проверил в работе все работает отлично.Рекомендую пока отлично спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Собственно говоря, брала именно для листвы, травы и мелких веток. Пока довольна, в принципе то, что хотела. Раньше все эти ветки вывозили на мусорку, тк живём в городе и компостную кучу сделать не можем. Измельчитель- это как раз наш вариант. Видео делали при первом запуске измельчителя.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
привезли на день раньше, на другой день начали работать, измельчить сухую вишню, ветки малины, стебли баклажан с листьями. Машина - зверь, оправдывает свое название. У нас это третий измельчитель, есть с чем сравнивать, посмотрим, надолго ли хватит. Покупайте, не пожалеете. Нужный агрегат в огороде!
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел на день раньше,пробовал на свежес рубленных ветках и малине, всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Долго ж я раздумывала над данной покупкой- целых семь лет. И вот наконец приобрела и пожалела только об одном- почему не сделала этого раньше( семь лет потеряла). Машина просто огонь, перемолотила всё срезанные ветки деревьев вместе с листьями в мелкую стружку за считанные секунды. Я не просто довольна, я счастлива, наконец можно ветки не думать как утилизировать, да и переработанный материал на мульчу пойдёт с пользой для дела. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Де М.

Достоинства:


Комментарий:
Доброе время суток. Аппарат рабочий хорошо справляется со своими задачами. в машину лезет
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Охринительная вещь. Измельчает супер..., очень много веток и молодых берез до 4 см..берёт спокойно
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный измельчитель. перемолола кучу веток, целое дерево.Работает долго, не нагревается.только надо делать по инструкции
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Измельчитель хороший но ножи быстро тупяться, заказал ножи другой фирмы и огонь
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает ,но не комплект ,нет колёс ,только крышки к ним.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень рада, что приобрела такого Зубра! Куст жасмина, куст черноплодки и малину вырезала- штук 80 ветвей. Два часа работы с перерывами по 3-5 минут каждые минут двадцать и готовы двенадцать вёдер мелкой щепы(5-7 мм)! А то бы мне эту кучу сушить, ждать безветренной погоды и жечь в бочке постепенно, несколько дней. В огороде всегда бывает обрезка, причем аппарат измельчает и сухие ветки и свежие, мягкие с листьями. В общем, здорово! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
машина\"зверь\", рубит очень толстые ветки в диаметре 4 см. и траву и листву и прочее, очень эффективно.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, мне понравилось, все работает, лично мне 2300 хватает, все кусты боярышника и черноплодки и черемухи и малины молотит, до 3 см вообще отлично, легкая удобная, на шнур пожадничали, неудобно коротковат



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2300
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
40
Страна производитель
Китай
Описание
Прекрасный помощник для измельчения отходов растительного происхождения. Ветки, сучки, остатки корней теперь не будут бесполезным мусором на участке, а послужат отличным удобрением для грядок. Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный редуктором. Режущие ножи из закаленной стали с двухсторонней заточкой обеспечивают отличную режущую способность с сохранением режущих свойств и длительное использование благодаря возможности перестановки. Удобный толкатель для безопасной подачи отходов. Ременный редуктор для исключения повреждений двигателя при заклинивании вала. Защита двигателя от перегрузки. Блокировка включения при снятом загрузочном устройстве. Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия. Рама-трансформер для компактного хранения. Комплектация: измельчитель, колеса с крепежом, толкатель, ключ, руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Элла В.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор понравился, немного громковат, но привыкаешь. Со своей задачей справляется хорошо, сильно изогнутые и с сучками ветки могут застревать- нужно их предварительно секатором подправить. Часа за два измельчили все ветки весенней обрезки с 5 яблонь, 5-6 Кустов смородины, сухой малины и других кустарников. Этой мульчей подсыпали дорожки в теплицах, еще осталось для прочего мульчирования. Очень рада покупке. Раньше все это сжигалось, а теперь и красиво, и полезно. Если ветки около 2 см -мульча как декоративная щепа. К покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Каменева Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое.Включили-работает.Ждем весны-лета чтобы проверить в работе.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Нафаня

Достоинства:


Комментарий:
Пока отличные впечатления, надеюсь на долго хватит.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Виктория Т.

Достоинства:


Комментарий:
Зажевывает ветки хоть подсушенные, хоть свежие. Три минуты работает, потом приходится раскручивать и чистить.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл быстро. упаковка не нарушена. на даче испытаем
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
николай и.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, пользовались всю осень, выдержал большой объем работы. Мы довольны. Спасибо всем.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Валентина З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все в целости и сохранности. Собрали все работает. Не пользовались, на следующее лето отзыв добавлю.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
маленький помощник с большими возможностями!!!! очень рады, что приобрели,со своей задачей справляется на все . если у вас большой сад и много порослей однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Гульнара И.

Достоинства:


Комментарий:
отличный измельчитель, очень понравился, удобный, компактный
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный измельчитель, легкий, удобный. Не забывайте подтачивать ножи, т.к. принцип обычного рубанка. Наждачный диск на болгарку прекрасно справляется с заточкой, просто прижимаете аккуратно плоскостью ножи.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
измельчил кучу веток, кроме шумной работы аппарата недостатков не нашёл
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
игорь в.

Достоинства:


Комментарий:
отличный измельчитель,опробавал в работе,просто огонь. Все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Все разобрал, все закреплено, подключил к розетке, все заработало, вибрации нет, без нагрузки (веток) поработал 2-3 минуты, перегрева нет, все собрал и оставил до лета. На первый взгляд товар хороший!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
На вид всё целое, ещё не пробовали. Включили, работает. Позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в использовании 2 сезона-все супер. Легкий, я без помощи мужа легко перемещаю его по участку, теперь можно ветки не жечь, а измельчать и использовать как мульчу
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё хорошо упакованное, комплект, проверка в пункте выдачи,всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Маргарита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
перемолола всю обрезанную малину,помидорную ботву,огуречный плети Класс.Прлучается много мульчи,вся ушла на подсветку яблонь,кустов и самой малины Отличное приобретение,советую к покупке.Все ветки ,что обрезала,перемолола,ничего сжигать не пришлось.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня первый раз опробовали, вроде все на месте. работает. Только вот в инструкции написано что хранить при температуре от 0 градусов. А у меня дача зимой не отапливается. Как хранить зимой не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Vera B.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовалась раз пять,перемолола кучу веток,и с листьями и без них . Классная машина, можно регулировать размер щепы. Вибрирует, нужно использовать перчатки хорошие. Есть защита от выскакивания веток обратно сверху.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился данный измельчитель, доволен как слон
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный бобер! грызет быстро) для частного дома просто незаменимый агрегат!
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Измельчитель просто Супер. Перемолол все прошлогодние ветки смородины, малины, яблони. Самый большой диаметр был 2см. Больший размер не пробовала. Лучше измельчать засохшие ветки, свежие застревают.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
ножи затупились сразу, пришлось заказывать для замены другие. крупные ветки перемалывает с затруднением. если ветки мелкие набивается в отсек приходится останавливать, раскручивать и вычищать.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел, опираясь на отзывы и не ошибся. за день перемолотил огромную кучу веток, да шумновато, но не критично. Не любит тонкие ветки (режет длинными отрезками по 10-20см.) Если поменялся звук во время работы- нужно вскрывать и чистить. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2025
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар прибыл вовремя . Упакован в заводскую коробку . Комплектность в соответствии . Работал так же как и у других обладателей этого аппарата . Результатом доволен . Был практически непрерывно включён в течение 2-часов . Перемалывал ветки разной длины и толщины в мелкую щепу . Толкатель удобно размещается в проёме ручки . Все заявленные функции исполняет успешно . Рекомендую к покупке . Всего доброго !
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично Зубр отработал уже 2 дня. переработаны ветки сирени и малины. большой мешок хорошей мульчи ждёт дальнейшего использования. пионы и флоксы надо подсушить, ещё очень зелёные. спаибо Зубру.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, хорошо и быстро справляется со свежими ветками,от горы веток остается небольшая кучка опилок. покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Используем на выходные. Тогда и напишу отзыв.. А за скорую доставку, благодарю продавца.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Ветки дробит на ура, кусты бархатцев иногда застревают. Главное не торопиться и не пихать кучей. Нам понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо, все исправно, измельчают хорошо, но ветки диаметром 40 мм лучше не пробовать, идет тяжело, а меньше размером- прекрасно, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
\"пушка-бомба-петарда\"!!! чудо техники для дачника
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакована,проверил в работе все работает отлично.Рекомендую пока отлично спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Собственно говоря, брала именно для листвы, травы и мелких веток. Пока довольна, в принципе то, что хотела. Раньше все эти ветки вывозили на мусорку, тк живём в городе и компостную кучу сделать не можем. Измельчитель- это как раз наш вариант. Видео делали при первом запуске измельчителя.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
привезли на день раньше, на другой день начали работать, измельчить сухую вишню, ветки малины, стебли баклажан с листьями. Машина - зверь, оправдывает свое название. У нас это третий измельчитель, есть с чем сравнивать, посмотрим, надолго ли хватит. Покупайте, не пожалеете. Нужный агрегат в огороде!
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел на день раньше,пробовал на свежес рубленных ветках и малине, всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Долго ж я раздумывала над данной покупкой- целых семь лет. И вот наконец приобрела и пожалела только об одном- почему не сделала этого раньше( семь лет потеряла). Машина просто огонь, перемолотила всё срезанные ветки деревьев вместе с листьями в мелкую стружку за считанные секунды. Я не просто довольна, я счастлива, наконец можно ветки не думать как утилизировать, да и переработанный материал на мульчу пойдёт с пользой для дела. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Де М.

Достоинства:


Комментарий:
Доброе время суток. Аппарат рабочий хорошо справляется со своими задачами. в машину лезет
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Охринительная вещь. Измельчает супер..., очень много веток и молодых берез до 4 см..берёт спокойно
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный измельчитель. перемолола кучу веток, целое дерево.Работает долго, не нагревается.только надо делать по инструкции
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Измельчитель хороший но ножи быстро тупяться, заказал ножи другой фирмы и огонь
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает ,но не комплект ,нет колёс ,только крышки к ним.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень рада, что приобрела такого Зубра! Куст жасмина, куст черноплодки и малину вырезала- штук 80 ветвей. Два часа работы с перерывами по 3-5 минут каждые минут двадцать и готовы двенадцать вёдер мелкой щепы(5-7 мм)! А то бы мне эту кучу сушить, ждать безветренной погоды и жечь в бочке постепенно, несколько дней. В огороде всегда бывает обрезка, причем аппарат измельчает и сухие ветки и свежие, мягкие с листьями. В общем, здорово! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
машина\"зверь\", рубит очень толстые ветки в диаметре 4 см. и траву и листву и прочее, очень эффективно.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, мне понравилось, все работает, лично мне 2300 хватает, все кусты боярышника и черноплодки и черемухи и малины молотит, до 3 см вообще отлично, легкая удобная, на шнур пожадничали, неудобно коротковат


Измельчитель электрический Зубр 2300Вт, ЗИЭ-40-2300 – стоимость товара 10080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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