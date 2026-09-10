Измельчитель садовый Makita UD2500
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Характеристики
Описание товара Измельчитель садовый Makita UD2500
Измельчитель садовый Makita UD2500 применяется для измельчения веток диаметром до 45 мм. Модель оснащена мощным асинхронным двигателем. Измельчение веток происходит при помощи фрезы. В нижнюю часть измельчителя устанавливается контейнер объемом 67 литров, он же является концевиком, который предотвращает случайное включение инструмента. Если фреза попала на сучок и ветка не измельчилась, то электроника в автоматическом режиме включит реверc и повторно начнет измельчать ветку. При закусывании фрезы, можно в ручном режиме включить реверс. Широкая основа и высокая масса обеспечивают устойчивость инструмента на любой поверхности. Опорные колеса обеспечивают комфортную транспортировку.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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