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Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель Patriot PT SE24 732304620

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Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 1
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 2
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 3
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 4
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 5
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 6
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 7
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 8
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 9
Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 1
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 2
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 3
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 4
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 5
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 6
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 7
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 8
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 9
  • Измельчитель Patriot PT SE24 732304620 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
10 020 руб.  14 238 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182007
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Измельчители садовые
Размеры в упаковке, см
50х38х30
Вес, кг.
13.6

Описание товара Измельчитель Patriot PT SE24 732304620

Измельчитель садовый PATRIOT PT SE24 предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев, а также мягких растительных отходов. Для удобного перемещения по участку на измельчителе предусмотрены колеса и рукоятка. Легкий и маневренный садовый электрический измельчитель SE 24 предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев диаметром до 40 мм, а также мягких растительных отходов. Электродвигатель мощностью 2400 Вт обеспечивает оптимальную скорость работы и низкий уровень шума даже при переработке жестких материалов. Данная модель позволяет не только экономить время при утилизации, но и получать материал для органического удобрения. Материал для переработки ветки, листья, трава, кора, мягкие растения, солома. Измельчающая система режущий нож. Частота вращения 4500 об/мин. Комплектация: измельчитель электрический, мешок, толкатель, колесо: 2 шт., колпак: 2 шт., колесная ось, инструкция по эксплуатации

Отзывы о товаре Измельчитель Patriot PT SE24 732304620




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Измельчители садовые
Описание
Измельчитель садовый PATRIOT PT SE24 предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев, а также мягких растительных отходов. Для удобного перемещения по участку на измельчителе предусмотрены колеса и рукоятка. Легкий и маневренный садовый электрический измельчитель SE 24 предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев диаметром до 40 мм, а также мягких растительных отходов. Электродвигатель мощностью 2400 Вт обеспечивает оптимальную скорость работы и низкий уровень шума даже при переработке жестких материалов. Данная модель позволяет не только экономить время при утилизации, но и получать материал для органического удобрения. Материал для переработки ветки, листья, трава, кора, мягкие растения, солома. Измельчающая система режущий нож. Частота вращения 4500 об/мин. Комплектация: измельчитель электрический, мешок, толкатель, колесо: 2 шт., колпак: 2 шт., колесная ось, инструкция по эксплуатации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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