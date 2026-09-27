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Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм

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Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 1
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 2
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 3
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 4
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 5
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 6
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 7
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 8
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 9
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 10
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 11
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 12
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 13
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 14
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 15
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 16
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 17
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 18
Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
50
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 1
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 2
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 3
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 4
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 5
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 6
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 7
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 8
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 9
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 10
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 11
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 12
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 13
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 14
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 15
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 16
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 17
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 18
  • Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745492
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт, Сумка - 1 шт, Рама - 2 шт, Колеса с крепежом - 2 шт, Толкатель - 1 шт, Запасные ножи - 2 шт, Набор ключей - 1 компл, Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х36х33
Вес, кг.
11.63

Описание товара Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм

Измельчитель садовый электрический Denzel ECS-2500 59701 мощностью 2500 Вт предназначен для утилизации веток, листвы, скошенной растительности диаметром до 45 мм. Станет незаменимым помощником в саду или на даче, позволит поддерживать порядок на приусадебном участке. Скорость вращения режущих элементов составляет 4100 оборотов в минуту, что позволяет быстро решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Надежность — мотор измельчителя с медной обмоткой защищен от перегрева и перегрузок.
  • Безопасность — специальный выключатель не допускает случайного включения мотора при поднятой крышке.
  • Повышенный ресурс режущей системы — сдвоенные лезвия изготовлены из высокопрочной стали твердостью не менее 56 HRC и не требуют постоянной заточки.
  • Простое управление — пользователю необходимо лишь подключить устройство к сети и нажать кнопку пуска.
  • Дополнительный комплект лезвий — второй набор ножей для измельчителя входит в комплект поставки.
  • Маневренность — для удобного перемещения по участку измельчитель оснащен колесами и ручкой.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый электрический DENZEL 59701, ECS-2500, 2500 Вт, 45 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Измельчитель - 1 шт, Сумка - 1 шт, Рама - 2 шт, Колеса с крепежом - 2 шт, Толкатель - 1 шт, Запасные ножи - 2 шт, Набор ключей - 1 компл, Руководство пользователя с гарантийным талоном - 1 шт
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Объем бака для измельченного материала
50
Страна производитель
Китай
Описание

Измельчитель садовый электрический Denzel ECS-2500 59701 мощностью 2500 Вт предназначен для утилизации веток, листвы, скошенной растительности диаметром до 45 мм. Станет незаменимым помощником в саду или на даче, позволит поддерживать порядок на приусадебном участке. Скорость вращения режущих элементов составляет 4100 оборотов в минуту, что позволяет быстро решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Надежность — мотор измельчителя с медной обмоткой защищен от перегрева и перегрузок.
  • Безопасность — специальный выключатель не допускает случайного включения мотора при поднятой крышке.
  • Повышенный ресурс режущей системы — сдвоенные лезвия изготовлены из высокопрочной стали твердостью не менее 56 HRC и не требуют постоянной заточки.
  • Простое управление — пользователю необходимо лишь подключить устройство к сети и нажать кнопку пуска.
  • Дополнительный комплект лезвий — второй набор ножей для измельчителя входит в комплект поставки.
  • Маневренность — для удобного перемещения по участку измельчитель оснащен колесами и ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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