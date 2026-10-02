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Садовый измельчитель Patriot PT SE26 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Садовый измельчитель Patriot PT SE26

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Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 1
Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 2
Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 3
Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 4
Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
  • Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 1
  • Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 2
  • Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 3
  • Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 4
  • Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
15 350 руб.  25 860 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 394136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Садовый измельчитель Patriot PT SE26
15 350 руб. -41%
25 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Измельчители садовые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х39х39
Вес, кг.
16.1

Описание товара Садовый измельчитель Patriot PT SE26

Садовый измельчитель Patriot PT SE 26 – профессиональный инструмент, предназначенный для переработки веток диаметром до 40 мм с деревьев и кустарников или другой растительности. Система с двусторонними ножами обеспечивает высокую эффективность измельчения. Контейнер из прозрачного материала дает возможность контролировать заполнение и обладает вместимостью 50 л. Массивная конструкция рамы способствует понижению уровня вибрации. Для простого перемещения электрического измельчителя Patriot PT SE 26 на корпусе имеются два колеса и ручка.

Отзывы о товаре Садовый измельчитель Patriot PT SE26




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Измельчители садовые
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый измельчитель Patriot PT SE 26 – профессиональный инструмент, предназначенный для переработки веток диаметром до 40 мм с деревьев и кустарников или другой растительности. Система с двусторонними ножами обеспечивает высокую эффективность измельчения. Контейнер из прозрачного материала дает возможность контролировать заполнение и обладает вместимостью 50 л. Массивная конструкция рамы способствует понижению уровня вибрации. Для простого перемещения электрического измельчителя Patriot PT SE 26 на корпусе имеются два колеса и ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовый измельчитель Patriot PT SE26 - стоимость товара 15350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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