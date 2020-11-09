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Главная Смартфоны и телефония Кабели и адаптеры Buro Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый

Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый

Артикул: 226596
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 1
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 2
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 3
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 4
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 5
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 6
  • Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 7
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 1
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 2
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 3
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 4
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 5
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 6
Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - фото 7
2 220 руб. 
Купить
+ 199 КэтКоинов
Артикул: 226596
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBuro
Тип товараАдаптер
Длина, см15
Современный адаптер для владельцев ультрабуков и нетбуков, у которых помимо порта USB Type C и разъема для наушников отсутствуют какие-либо другие интерфейсы для взаимодействия с периферийными устройствами. Многопортовый цифровой позволяет одновременно подключить монитор HDMI, устройство со стандартным USB-разъёмом и кабель USB-C. Стоит подчеркнуть, что адаптер не подойдет для ситуации, если пользователь пытается вывести изображение на внешний монитор с устройства, где разъём USB-C выполняет только роль USB порта.


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Адаптер Buro BHP USB Type-C (m) USB Type-C (f) miniDisplayPort (f) 0.1м серебристый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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