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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый

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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 1
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 2
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 3
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 4
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 5
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 6
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 6
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 190 руб.  1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325023
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type-A x3, USB 3.2 Gen1 Type-C x1
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
130

Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый

Четырехпортовый USB-разветвитель Digma HUB-3U3.0С-UC-G оснащен кабелем длиной 20 сантиметров с разъемом USB Type-C. Корпус выполнен из алюминия и пластика.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type-A x3, USB 3.2 Gen1 Type-C x1
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпортовый USB-разветвитель Digma HUB-3U3.0С-UC-G оснащен кабелем длиной 20 сантиметров с разъемом USB Type-C. Корпус выполнен из алюминия и пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-3U3.0С-UC-G 4порт. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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