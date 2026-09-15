Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656273
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
75
Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554)
Док-станция UGREEN CM475 с разъемом подключения к компьютеру USB-A. Всего портов USB 4: USB-A 3, USB-С 1. Функция LAN-адаптера. Совместимость: устройства на Windows, Macbook.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Док-станция UGREEN CM475 с разъемом подключения к компьютеру USB-A. Всего портов USB 4: USB-A 3, USB-С 1. Функция LAN-адаптера. Совместимость: устройства на Windows, Macbook.
Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хаб-адаптер UGREEN CM475-60554 Space Gray (60554)