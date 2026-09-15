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Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос

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Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 1
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 2
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 3
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 4
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 5
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 6
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 7
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 1
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 2
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 3
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 4
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 5
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 6
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 7
  • Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 328 руб.  8 060 руб. 
Начислим 533 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657812
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос
5 328 руб. -34%
8 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос

USB хаб для MacBook Pro 2021.

Отзывы о товаре Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
USB хаб для MacBook Pro 2021.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос - стоимость товара 5328 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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