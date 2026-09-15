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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601)

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Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 1
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 2
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 3
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 4
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 5
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 6
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 7
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 8
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 1
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 2
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 3
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 4
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 5
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 6
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 7
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 8
  • Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
3 430 руб.  4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656278
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х5
Вес, г.
221

Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601)

Адаптер UGREEN CM498 10-в-1 предоставляет множество функций для удовлетворения ваших потребностей в подключении и передаче данных. С его помощью вы сможете заряжать устройства, передавать данные и выводить видео с вашего ноутбука на большой экран. С 10 полезными портами вы сможете расширить возможности ваших мобильных устройств, при этом сохраняя компактные размеры устройства. Адаптер использует технологию Power Delivery (PD) с максимальной выходной мощностью до 100 Вт, что позволяет одновременно заряжать как ноутбуки с высокими энергопотреблениями, так и смартфоны с поддержкой быстрой зарядки. С чипсетом VL815 адаптер предоставляет три порта USB 3.0 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что особенно полезно для профессионалов, нуждающихся в быстрой передаче больших файлов между разными устройствами.

Отзывы о товаре Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер UGREEN CM498 10-в-1 предоставляет множество функций для удовлетворения ваших потребностей в подключении и передаче данных. С его помощью вы сможете заряжать устройства, передавать данные и выводить видео с вашего ноутбука на большой экран. С 10 полезными портами вы сможете расширить возможности ваших мобильных устройств, при этом сохраняя компактные размеры устройства. Адаптер использует технологию Power Delivery (PD) с максимальной выходной мощностью до 100 Вт, что позволяет одновременно заряжать как ноутбуки с высокими энергопотреблениями, так и смартфоны с поддержкой быстрой зарядки. С чипсетом VL815 адаптер предоставляет три порта USB 3.0 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что особенно полезно для профессионалов, нуждающихся в быстрой передаче больших файлов между разными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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