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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
3 430 руб.
4 780
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656278
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Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601)
Адаптер UGREEN CM498 10-в-1 предоставляет множество функций для удовлетворения ваших потребностей в подключении и передаче данных. С его помощью вы сможете заряжать устройства, передавать данные и выводить видео с вашего ноутбука на большой экран. С 10 полезными портами вы сможете расширить возможности ваших мобильных устройств, при этом сохраняя компактные размеры устройства. Адаптер использует технологию Power Delivery (PD) с максимальной выходной мощностью до 100 Вт, что позволяет одновременно заряжать как ноутбуки с высокими энергопотреблениями, так и смартфоны с поддержкой быстрой зарядки. С чипсетом VL815 адаптер предоставляет три порта USB 3.0 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что особенно полезно для профессионалов, нуждающихся в быстрой передаче больших файлов между разными устройствами.
Адаптер UGREEN CM498 10-в-1 предоставляет множество функций для удовлетворения ваших потребностей в подключении и передаче данных. С его помощью вы сможете заряжать устройства, передавать данные и выводить видео с вашего ноутбука на большой экран. С 10 полезными портами вы сможете расширить возможности ваших мобильных устройств, при этом сохраняя компактные размеры устройства. Адаптер использует технологию Power Delivery (PD) с максимальной выходной мощностью до 100 Вт, что позволяет одновременно заряжать как ноутбуки с высокими энергопотреблениями, так и смартфоны с поддержкой быстрой зарядки. С чипсетом VL815 адаптер предоставляет три порта USB 3.0 с максимальной скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, что особенно полезно для профессионалов, нуждающихся в быстрой передаче больших файлов между разными устройствами.
Хаб-адаптер UGREEN CM498-15601 Space Gray (15601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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