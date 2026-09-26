Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Infix USB 4-ports 83504
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%440 руб. 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329642
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптар
Интерфейсы
4 x USB 2.0 Type-A, разъем для блока питания
Количество портов USB
4
Особенности
светодиодный индикатор состояния, токовая защита портов USB, встроенный кабель 100 см, степень защиты IP20.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
50
Описание товара Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Infix USB 4-ports 83504
Компактный мини-хаб на 4 порта USB 2.0, выполненный в черном пластиковом корпусе. Оснащен светодиодным индикатором активности и токовой защитой для безопасности подключенного оборудования. Главным преимуществом модели является длинный встроенный кабель (100 см), что позволяет удобно разместить разветвитель на столе при подключении к системному блоку на полу.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Адаптар
Интерфейсы
4 x USB 2.0 Type-A, разъем для блока питания
Количество портов USB
4
Особенности
светодиодный индикатор состояния, токовая защита портов USB, встроенный кабель 100 см, степень защиты IP20.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компактный мини-хаб на 4 порта USB 2.0, выполненный в черном пластиковом корпусе. Оснащен светодиодным индикатором активности и токовой защитой для безопасности подключенного оборудования. Главным преимуществом модели является длинный встроенный кабель (100 см), что позволяет удобно разместить разветвитель на столе при подключении к системному блоку на полу.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Infix USB 4-ports 83504 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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