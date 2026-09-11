Bluetooth-адаптер Asus USB-BT400 USB 2.0 Black Bluetooth 2.0/2.1/3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 090 руб. 1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 50671
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Интерфейсы
USB
Количество портов USB
1
Особенности
радиус действия вне помещения 10 метров
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х18
Вес, г.
105
Описание товара Bluetooth-адаптер Asus USB-BT400 USB 2.0 Black Bluetooth 2.0/2.1/3.0
Поддержка Bluetooth 4.0 и обратная совместимость с устройствами стандартов Bluetooth 2.0/2.1/3.0. Подключение к множеству Bluetooth-совместимых устройств, включая компьютеры, принтеры, смартфоны, наушники, клавиатуры и т.д. Поддержка энергосберегающего стандарта Bluetooth Low Energy. Сверхкомпактный форм-фактор
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Интерфейсы
USB
Количество портов USB
1
Особенности
радиус действия вне помещения 10 метров
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Поддержка Bluetooth 4.0 и обратная совместимость с устройствами стандартов Bluetooth 2.0/2.1/3.0. Подключение к множеству Bluetooth-совместимых устройств, включая компьютеры, принтеры, смартфоны, наушники, клавиатуры и т.д. Поддержка энергосберегающего стандарта Bluetooth Low Energy. Сверхкомпактный форм-фактор
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Bluetooth-адаптер Asus USB-BT400 USB 2.0 Black Bluetooth 2.0/2.1/3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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