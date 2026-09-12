USB-хаб UGREEN US216-30767 (30767)
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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 090 руб. 1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655223
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х2
Вес, г.
230
Описание товара USB-хаб UGREEN US216-30767 (30767)
Этот 4-портовый USB-переключатель является отличным выбором для совместного использования 4 USB-устройств между двумя компьютерами, Это идеальное решение для совместного использования принтера или сканера в небольшом офисе, Разветвитель также отлично подходит для использования дома, если у вас есть несколько ПК или Mac, Легко переключайтесь между 2 компьютерами с помощью кнопки со светодиодом, указывающим на активный компьютер, Совместим с Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP и Mac OS X, Linux и Chrome OS, Для совместимых систем установка драйверов не требуется.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Этот 4-портовый USB-переключатель является отличным выбором для совместного использования 4 USB-устройств между двумя компьютерами, Это идеальное решение для совместного использования принтера или сканера в небольшом офисе, Разветвитель также отлично подходит для использования дома, если у вас есть несколько ПК или Mac, Легко переключайтесь между 2 компьютерами с помощью кнопки со светодиодом, указывающим на активный компьютер, Совместим с Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP и Mac OS X, Linux и Chrome OS, Для совместимых систем установка драйверов не требуется.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
USB-хаб UGREEN US216-30767 (30767) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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