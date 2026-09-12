Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495)
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Характеристики
Тип товара
Док-станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 180 руб. 1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
250
Описание товара Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495)
UGREEN CM478 - многофункциональный конвертер в серебристом корпусе. Он превращает USB-C в удивительный набор портов: HDMI с поддержкой 4K@30Hz, USB 3.0 A, два USB 2.0 A, и USB-C с возможностью подачи питания PD мощностью 100 Вт. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с по USB 3.0 и до 480 Мбит/с по USB 2.0. Идеальный спутник для расширения возможностей вашего устройства и подключения к разным периферийным устройствам.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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UGREEN CM478 - многофункциональный конвертер в серебристом корпусе. Он превращает USB-C в удивительный набор портов: HDMI с поддержкой 4K@30Hz, USB 3.0 A, два USB 2.0 A, и USB-C с возможностью подачи питания PD мощностью 100 Вт. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с по USB 3.0 и до 480 Мбит/с по USB 2.0. Идеальный спутник для расширения возможностей вашего устройства и подключения к разным периферийным устройствам.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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