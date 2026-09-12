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Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495)

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Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 1
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 2
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 3
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 4
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 5
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 6
Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станция
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 1
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 2
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 3
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 4
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 5
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 6
  • Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 180 руб.  1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677209
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Док-станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
250

Описание товара Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495)

UGREEN CM478 - многофункциональный конвертер в серебристом корпусе. Он превращает USB-C в удивительный набор портов: HDMI с поддержкой 4K@30Hz, USB 3.0 A, два USB 2.0 A, и USB-C с возможностью подачи питания PD мощностью 100 Вт. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с по USB 3.0 и до 480 Мбит/с по USB 2.0. Идеальный спутник для расширения возможностей вашего устройства и подключения к разным периферийным устройствам.

Отзывы о товаре Док-станция UGREEN CM478-15495 Space Gray (15495)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Док-станция
Страна производитель
Китай
Описание
UGREEN CM478 - многофункциональный конвертер в серебристом корпусе. Он превращает USB-C в удивительный набор портов: HDMI с поддержкой 4K@30Hz, USB 3.0 A, два USB 2.0 A, и USB-C с возможностью подачи питания PD мощностью 100 Вт. Скорость передачи данных до 5 Гбит/с по USB 3.0 и до 480 Мбит/с по USB 2.0. Идеальный спутник для расширения возможностей вашего устройства и подключения к разным периферийным устройствам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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