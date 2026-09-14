Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 420 руб. 2 180 руб.
В наличии
Код товара: 467721
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 420 руб. -35%
2 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейсы
USB 3.0
Количество портов USB
2
Особенности
длина кабеля 0.15 м
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
110
Описание товара Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)
Интерфейсный кабель-адаптер Telecom DU312M для передачи данных USB A--> RJ45 (1Gbitps) предназначен для подключения устройств с разъёмом USB (цифровой сигнал) к устройствам RJ45 (цифровой сигнал).
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейсы
USB 3.0
Количество портов USB
2
Особенности
длина кабеля 0.15 м
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Интерфейсный кабель-адаптер Telecom DU312M для передачи данных USB A--> RJ45 (1Gbitps) предназначен для подключения устройств с разъёмом USB (цифровой сигнал) к устройствам RJ45 (цифровой сигнал).
Купить Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - по цене 1420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)