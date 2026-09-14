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Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)

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Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 1
Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 2
Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 3
Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 4
Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 1
  • Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 2
  • Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 3
  • Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 4
  • Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 420 руб.  2 180 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)
1 420 руб. -35%
2 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейсы
USB 3.0
Количество портов USB
2
Особенности
длина кабеля 0.15 м
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х2
Вес, г.
110

Описание товара Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)

Интерфейсный кабель-адаптер Telecom DU312M для передачи данных USB A--> RJ45 (1Gbitps) предназначен для подключения устройств с разъёмом USB (цифровой сигнал) к устройствам RJ45 (цифровой сигнал).

Отзывы о товаре Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейсы
USB 3.0
Количество портов USB
2
Особенности
длина кабеля 0.15 м
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Интерфейсный кабель-адаптер Telecom DU312M для передачи данных USB A--> RJ45 (1Gbitps) предназначен для подключения устройств с разъёмом USB (цифровой сигнал) к устройствам RJ45 (цифровой сигнал).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M) - по цене 1420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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