Хаб-адаптер UGREEN CM195-15214 Space Gray (15214)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%2 560 руб. 3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
90
Описание товара Хаб-адаптер UGREEN CM195-15214 Space Gray (15214)
Расширьте функциональность порта USB-C с помощью адаптера UGREEN. Устройство работает с большинством современных устройств, доступных на рынке, оснащенных портом USB-C, в том числе: Apple MacBook, Huawei MateBook, Samsung S10, Dell XPS15, Micosoft Surface Go. Нам не нужны дополнительные драйверы. Все, что вам нужно сделать, это подключить аксессуар к устройству, и вы можете сразу приступить к работе. Возможно одновременное использование как SD, так и TF карт.
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Расширьте функциональность порта USB-C с помощью адаптера UGREEN. Устройство работает с большинством современных устройств, доступных на рынке, оснащенных портом USB-C, в том числе: Apple MacBook, Huawei MateBook, Samsung S10, Dell XPS15, Micosoft Surface Go. Нам не нужны дополнительные драйверы. Все, что вам нужно сделать, это подключить аксессуар к устройству, и вы можете сразу приступить к работе. Возможно одновременное использование как SD, так и TF карт.
Хаб-адаптер UGREEN CM195-15214 Space Gray (15214) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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