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USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G)

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USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 1
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 2
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 3
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 4
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 5
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 6
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 7
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 8
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 9
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 10
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 1
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 2
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 3
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 4
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 5
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 6
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 7
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 8
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 9
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 10
  • USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 790 руб.  4 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655216
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
113

Описание товара USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G)

Вы ищете надежный инструмент, который поможет вам работать более эффективно? Док-станция Baseus CAHUB-CX0G - это идеальное решение для ваших нужд! Целых 5 доступных портов, возможность быстрой зарядки ваших устройств, поддержка разрешения 4K HD и высокоскоростная передача данных до 5 ГБ / с - проверьте, что еще вы получаете! Изделие также чрезвычайно прочно, и благодаря его компактным размерам вы всегда можете носить его с собой.

Отзывы о товаре USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Вы ищете надежный инструмент, который поможет вам работать более эффективно? Док-станция Baseus CAHUB-CX0G - это идеальное решение для ваших нужд! Целых 5 доступных портов, возможность быстрой зарядки ваших устройств, поддержка разрешения 4K HD и высокоскоростная передача данных до 5 ГБ / с - проверьте, что еще вы получаете! Изделие также чрезвычайно прочно, и благодаря его компактным размерам вы всегда можете носить его с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CX0G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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