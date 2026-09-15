USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CY0G)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 030 руб. 2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655217
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
113
Описание товара USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CY0G)
Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 представляет собой функциональный и компактный хаб, который подключается посредством встроенного кабеля USB-C. Модель совместима с ПК и ноутбуками, в которых имеется необходимый порт. Корпус Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 выполнен из алюминия, а его конструкция исключает нагрев во время работы. В модели имеется 4 различных порта, которые легко задействовать все одновременно. Встроенный кабель обладает оптимальной длиной для того, чтобы удобно расположить хаб на рабочем столе.
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Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 представляет собой функциональный и компактный хаб, который подключается посредством встроенного кабеля USB-C. Модель совместима с ПК и ноутбуками, в которых имеется необходимый порт. Корпус Baseus Metal Gleam Series 4-in-1 выполнен из алюминия, а его конструкция исключает нагрев во время работы. В модели имеется 4 различных порта, которые легко задействовать все одновременно. Встроенный кабель обладает оптимальной длиной для того, чтобы удобно расположить хаб на рабочем столе.
USB-хаб Baseus Metal Gleam Gray (CAHUB-CY0G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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