Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 440 руб. 1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
70
Описание товара Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307)
Адаптер UGREEN US236 (50307) – это адаптер, который поможет вам подключить к вашему устройству с разъемом USB-A интернет кабель. Это устройство может вам пригодиться, когда у вас плохой сигнал Wi-Fi, он отсутствует по ряду причин и т.д.
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Адаптер UGREEN US236 (50307) – это адаптер, который поможет вам подключить к вашему устройству с разъемом USB-A интернет кабель. Это устройство может вам пригодиться, когда у вас плохой сигнал Wi-Fi, он отсутствует по ряду причин и т.д.
Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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