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Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307)

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Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 1
Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 2
Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 3
Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 1
  • Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 2
  • Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 3
  • Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 440 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656620
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
70

Описание товара Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307)

Адаптер UGREEN US236 (50307) – это адаптер, который поможет вам подключить к вашему устройству с разъемом USB-A интернет кабель. Это устройство может вам пригодиться, когда у вас плохой сигнал Wi-Fi, он отсутствует по ряду причин и т.д.

Отзывы о товаре Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер UGREEN US236 (50307) – это адаптер, который поможет вам подключить к вашему устройству с разъемом USB-A интернет кабель. Это устройство может вам пригодиться, когда у вас плохой сигнал Wi-Fi, он отсутствует по ряду причин и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник UGREEN US236-50307 Black (50307) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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