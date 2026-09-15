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Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001)

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Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 1
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 2
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 3
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 4
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 5
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 6
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 7
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 8
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 9
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 10
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 1
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 2
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 3
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 4
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 5
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 6
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 7
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 8
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 9
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 10
  • Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 760 руб.  3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656263
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х2
Вес, г.
180

Описание товара Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001)

На вашем устройстве слишком мало портов? Концентратор 5-в-1 от Baseus решит эту проблему. WKQX040001 оснащен портами USB, USB-C и HDMI. Он обеспечивает быструю скорость передачи данных до 500 Мбит/с и видео в формате 4K. Совместим с широким спектром устройств, а специальная кнопка позволит вам остановить отображение экрана одним щелчком мыши. Деловая встреча, университетская лекция - в этих и подобных ситуациях вам пригодится Baseus hub. Устройство позволяет отображать высококачественное изображение 4K с разрешением 30 Гц. Благодаря этому вы можете отображать презентации или фильмы на большом экране. Более того, в целях конфиденциальности концентратор был оснащен кнопкой, с помощью которой вы можете выключить дисплей.

Отзывы о товаре Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
На вашем устройстве слишком мало портов? Концентратор 5-в-1 от Baseus решит эту проблему. WKQX040001 оснащен портами USB, USB-C и HDMI. Он обеспечивает быструю скорость передачи данных до 500 Мбит/с и видео в формате 4K. Совместим с широким спектром устройств, а специальная кнопка позволит вам остановить отображение экрана одним щелчком мыши. Деловая встреча, университетская лекция - в этих и подобных ситуациях вам пригодится Baseus hub. Устройство позволяет отображать высококачественное изображение 4K с разрешением 30 Гц. Благодаря этому вы можете отображать презентации или фильмы на большом экране. Более того, в целях конфиденциальности концентратор был оснащен кнопкой, с помощью которой вы можете выключить дисплей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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