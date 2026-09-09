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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый

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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 1
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 2
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 3
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 4
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 5
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 6
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 6
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 790 руб.  2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325009
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type-A x7
Количество портов USB
7
Особенности
пропускная способность на уровне 5 Гбит/с
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
180

Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый

USB-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G представляет собой очень полезное приспособление, которое позволяет расширить функционал мобильного устройства. Для подключения к смартфону модель использует кабель длиной 50 см, позволяя создать комфортное подключение с любыми аксессуарами и устройствами и работать с полноценном функционалом компьютера. На конце кабеля находится разъем USB Type C. Именно он подключается к свободному разъему смартфона для дальнейшего объединения различных приборов.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 Type-A x7
Количество портов USB
7
Особенности
пропускная способность на уровне 5 Гбит/с
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G представляет собой очень полезное приспособление, которое позволяет расширить функционал мобильного устройства. Для подключения к смартфону модель использует кабель длиной 50 см, позволяя создать комфортное подключение с любыми аксессуарами и устройствами и работать с полноценном функционалом компьютера. На конце кабеля находится разъем USB Type C. Именно он подключается к свободному разъему смартфона для дальнейшего объединения различных приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U3.0-UC-G 7порт. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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