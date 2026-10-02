Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505
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Характеристики
Тип товара
Разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 040 руб. 1 910 руб.
В наличии
Код товара: 329661
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 040 руб. -46%
1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Разветвитель
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
200
Описание товара Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505
Не требует драйвера, поддерживает режим «горячей» замены. Токовая защита портов USB. Индикатор подключения. Прочный аллюминиевый корпус. Высокая скорость передачи данных - до 480 Мбит/с. В комплект входит блок питания DC 5В, 2А. Возможность заряжать аккумуляторы через USB соединение даже при выключенном компьютере (при подключенном блоке питания)
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Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 - данный товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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