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Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505

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Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 - фото 1
Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разветвитель
  • Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 040 руб.  1 910 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505
1 040 руб. -46%
1 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Разветвитель
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
200

Описание товара Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505

Не требует драйвера, поддерживает режим «горячей» замены. Токовая защита портов USB. Индикатор подключения. Прочный аллюминиевый корпус. Высокая скорость передачи данных - до 480 Мбит/с. В комплект входит блок питания DC 5В, 2А. Возможность заряжать аккумуляторы через USB соединение даже при выключенном компьютере (при подключенном блоке питания)

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Разветвитель
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Не требует драйвера, поддерживает режим «горячей» замены. Токовая защита портов USB. Индикатор подключения. Прочный аллюминиевый корпус. Высокая скорость передачи данных - до 480 Мбит/с. В комплект входит блок питания DC 5В, 2А. Возможность заряжать аккумуляторы через USB соединение даже при выключенном компьютере (при подключенном блоке питания)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505 - данный товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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