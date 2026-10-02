Адаптер USB Buro BU-BT40С черный
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Характеристики
Тип товара
Адаптеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%600 руб. 1 130 руб.
В наличии
Код товара: 418507
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб. -47%
1 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптеры
Интерфейсы
USB 2.0
Количество портов USB
1
Особенности
выходной разъем для подключения антенны
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
45
Описание товара Адаптер USB Buro BU-BT40С черный
Компактный адаптер от Buro легко поместится даже в небольшой сумке благодаря аккуратным размерам упаковки — всего 14,7 x 10,8 x 2,18 см. Один USB-порт подойдёт тем, кому нужен простой и надёжный способ подключить одно устройство. Модель поддерживает Bluetooth 4.0 и работает на расстоянии до 100 метров — можно свободно перемещаться по дому или офису, не теряя связи с устройствами. Удобное решение для тех, кто ценит свободу без лишних проводов.
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Бренд
Тип товара
Адаптеры
Интерфейсы
USB 2.0
Количество портов USB
1
Особенности
выходной разъем для подключения антенны
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компактный адаптер от Buro легко поместится даже в небольшой сумке благодаря аккуратным размерам упаковки — всего 14,7 x 10,8 x 2,18 см. Один USB-порт подойдёт тем, кому нужен простой и надёжный способ подключить одно устройство. Модель поддерживает Bluetooth 4.0 и работает на расстоянии до 100 метров — можно свободно перемещаться по дому или офису, не теряя связи с устройствами. Удобное решение для тех, кто ценит свободу без лишних проводов.
Адаптер USB Buro BU-BT40С черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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