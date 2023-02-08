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Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204

1 Отзывы
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Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - фото 1
Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - фото 2
Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разветвитель
  • Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
780 руб.  1 440 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204
780 руб. -46%
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Разветвитель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
70

Описание товара Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204

4 порта USB 3.0. Высокая скорость передачи данных – до 5 Гбит/с. Сила тока до 900 мА на порт

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204

08.02.2023
Сергей

Достоинства:
Цена/качество

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Работает неделю - проблем пока никаких не возникло.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Разветвитель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
4 порта USB 3.0. Высокая скорость передачи данных – до 5 Гбит/с. Сила тока до 900 мА на порт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.02.2023
Сергей

Достоинства:
Цена/качество

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Работает неделю - проблем пока никаких не возникло.


Хаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 83204 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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