Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 060 руб. 1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325035
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
65
Описание товара Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный
Адаптер HAMA 135748 представляет собой портативную внешнюю звуковую карту, обладающую универсальной совместимостью для использования с любыми моделями ноутбуков. Компактная модель представлена в черном цвете корпуса и отличается простым использованием. Гарантируется функционирование устройства с ноутбуками на базе популярных операционных систем. Адаптер HAMA 135748 использует для подключения широко распространенный интерфейс USB Type-C. К самой звуковой карте наушники или колонки подсоединяются при помощи стандартного разъема 3.5 mm jack.
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Адаптер HAMA 135748 представляет собой портативную внешнюю звуковую карту, обладающую универсальной совместимостью для использования с любыми моделями ноутбуков. Компактная модель представлена в черном цвете корпуса и отличается простым использованием. Гарантируется функционирование устройства с ноутбуками на базе популярных операционных систем. Адаптер HAMA 135748 использует для подключения широко распространенный интерфейс USB Type-C. К самой звуковой карте наушники или колонки подсоединяются при помощи стандартного разъема 3.5 mm jack.
Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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