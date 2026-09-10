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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый

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Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 1
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 2
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 3
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 4
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 5
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 6
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 6
  • Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 040 руб.  1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325225
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.0, USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см., световая индикация
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
138

Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый

USB-разветвитель Digma HUB-4U3.0-UC-G выполнен в сером корпусе и станет незаменимым для пользователей мобильной техники, которые стремятся к расширению функционала устройства. Именно благодаря этой стыковочной станции вы сможете подключать к своему смартфону накопители памяти, компьютерные мыши и даже клавиатуры, что позволит превратить мобильное устройство в полноценный компьютер и работать на нем., Конструкция разветвителя Digma HUB-4U3.0-UC-G предусматривает наличие четырех разъемов USB A 3.2 Gen1. особенность этих портов в поддержке пропускной способности на уровне 5 Гбит/с, что способствует увеличению скорости в процессе обмена информацией между устройствами. Для подключения к смартфону используется кабель длиной 20 см, позволяющий создать комфортное соединение. На его конце находится разъем USB Type C.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-G 4порт. серый




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.0, USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см., световая индикация
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Digma HUB-4U3.0-UC-G выполнен в сером корпусе и станет незаменимым для пользователей мобильной техники, которые стремятся к расширению функционала устройства. Именно благодаря этой стыковочной станции вы сможете подключать к своему смартфону накопители памяти, компьютерные мыши и даже клавиатуры, что позволит превратить мобильное устройство в полноценный компьютер и работать на нем., Конструкция разветвителя Digma HUB-4U3.0-UC-G предусматривает наличие четырех разъемов USB A 3.2 Gen1. особенность этих портов в поддержке пропускной способности на уровне 5 Гбит/с, что способствует увеличению скорости в процессе обмена информацией между устройствами. Для подключения к смартфону используется кабель длиной 20 см, позволяющий создать комфортное соединение. На его конце находится разъем USB Type C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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