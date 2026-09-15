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Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301)

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Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 1
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 2
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 3
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 4
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 5
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 6
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 7
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 8
Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 1
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 2
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 3
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 4
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 5
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 6
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 7
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 8
  • Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
940 руб.  1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660385
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
76

Описание товара Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301)

USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.

Отзывы о товаре Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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