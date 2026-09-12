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USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101)

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USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 1
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 2
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 3
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 4
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 5
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 6
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 7
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 8
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 9
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 10
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 11
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 12
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 13
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 14
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 15
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 16
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 17
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 1
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 2
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 3
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 4
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 5
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 6
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 7
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 8
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 9
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 10
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 11
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 12
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 13
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 14
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 15
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 16
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 17
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
860 руб.  1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656236
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х2
Вес, г.
120

Описание товара USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101)

Устройство оснащено 4 портами USB 3.0, поэтому вы можете передавать файлы со скоростью до 5 Гбит / с. Благодаря принципу plug &amp; play можно использовать концентратор без установки дополнительного программного обеспечения, а благодаря широкой совместимости продукт будет работать независимо от системы, на которой вы в данный момент работаете. Концентратор имеет 4 порта USB 3.0, что позволяет подключать к компьютеру или ноутбуку четыре дополнительных устройства. Таким образом, можно свободно пользоваться принтером, передавать файлы с USB-накопителя или подключать вентилятор. Концентратор характеризуется скоростью передачи данных 5 Гбит/с, благодаря чему передача файлов и фотографий занимает всего несколько секунд.

Отзывы о товаре USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство оснащено 4 портами USB 3.0, поэтому вы можете передавать файлы со скоростью до 5 Гбит / с. Благодаря принципу plug &amp; play можно использовать концентратор без установки дополнительного программного обеспечения, а благодаря широкой совместимости продукт будет работать независимо от системы, на которой вы в данный момент работаете. Концентратор имеет 4 порта USB 3.0, что позволяет подключать к компьютеру или ноутбуку четыре дополнительных устройства. Таким образом, можно свободно пользоваться принтером, передавать файлы с USB-накопителя или подключать вентилятор. Концентратор характеризуется скоростью передачи данных 5 Гбит/с, благодаря чему передача файлов и фотографий занимает всего несколько секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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