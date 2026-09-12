USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030101)
Устройство оснащено 4 портами USB 3.0, поэтому вы можете передавать файлы со скоростью до 5 Гбит / с. Благодаря принципу plug & play можно использовать концентратор без установки дополнительного программного обеспечения, а благодаря широкой совместимости продукт будет работать независимо от системы, на которой вы в данный момент работаете. Концентратор имеет 4 порта USB 3.0, что позволяет подключать к компьютеру или ноутбуку четыре дополнительных устройства. Таким образом, можно свободно пользоваться принтером, передавать файлы с USB-накопителя или подключать вентилятор. Концентратор характеризуется скоростью передачи данных 5 Гбит/с, благодаря чему передача файлов и фотографий занимает всего несколько секунд.
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