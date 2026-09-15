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Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201)

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Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 1
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 2
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 3
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 4
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 5
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 6
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 7
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 8
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 9
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 10
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 11
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 12
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 13
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 14
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 15
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 16
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 17
Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 1
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 2
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 3
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 4
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 5
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 6
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 7
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 8
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 9
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 10
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 11
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 12
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 13
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 14
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 15
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 16
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 17
  • Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
980 руб.  1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656741
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х2
Вес, г.
150

Описание товара Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201)

Название: 4-портовый адаптер концентратора серии Baseus Lite Рабочее напряжение: 5 В Рабочий ток: &lt;200 мА Выходной порт: USB-A*4 Входной ток (Тип-C): 5 В/2 А Скорость передачи: 5 Гбит/с Операционные системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista и т. д.

Отзывы о товаре Хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030201)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Название: 4-портовый адаптер концентратора серии Baseus Lite Рабочее напряжение: 5 В Рабочий ток: &lt;200 мА Выходной порт: USB-A*4 Входной ток (Тип-C): 5 В/2 А Скорость передачи: 5 Гбит/с Операционные системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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