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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 140 руб.
1 840
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656735
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Описание товара Хаб Baseus BS-OH108 Space Grey (B0005280A813-03)
Док-станция Baseus Flite Series HUB Space Grey — универсальное устройство для подключения мобильных устройств MacBook. Благодаря компактному и удобному дизайну док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey способна расширять соединения для ваших устройств, включая порты USB, порты HDMI и порты. Ethernet. Это позволяет легко и удобно подключать ваши устройства к другим устройствам. Это устройство также поддерживает быструю зарядку для устройств, использующих зарядный порт Type-C, что экономит время зарядки и повышает эффективность зарядки вашего устройства. Док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey изготовлена ??из высококачественных материалов, имеет красивые цвета и отличается высокой прочностью. Это устройство также можно использовать для подключения MacBook к большому экрану, что позволит вам наслаждаться мультимедийным контентом или работать на большом экране более удобно.
Док-станция Baseus Flite Series HUB Space Grey — универсальное устройство для подключения мобильных устройств MacBook. Благодаря компактному и удобному дизайну док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey способна расширять соединения для ваших устройств, включая порты USB, порты HDMI и порты. Ethernet. Это позволяет легко и удобно подключать ваши устройства к другим устройствам. Это устройство также поддерживает быструю зарядку для устройств, использующих зарядный порт Type-C, что экономит время зарядки и повышает эффективность зарядки вашего устройства. Док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey изготовлена ??из высококачественных материалов, имеет красивые цвета и отличается высокой прочностью. Это устройство также можно использовать для подключения MacBook к большому экрану, что позволит вам наслаждаться мультимедийным контентом или работать на большом экране более удобно.
Хаб Baseus BS-OH108 Space Grey (B0005280A813-03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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