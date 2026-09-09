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Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м

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Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м - фото 1
Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м - фото 1
  • Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 320 руб.  2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323553
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
150

Описание товара Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м

Идеально подходит для подключения MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro and Mac mini к VGA монитору / телевизору или проектору.

Отзывы о товаре Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Адаптер
Описание
Идеально подходит для подключения MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro and Mac mini к VGA монитору / телевизору или проектору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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