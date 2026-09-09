Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 320 руб. 2 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323553
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
150
Описание товара Адаптер Hama 00053247 VGA (f) miniDisplayPort (m) 0.1м
Идеально подходит для подключения MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro and Mac mini к VGA монитору / телевизору или проектору.
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Идеально подходит для подключения MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Pro and Mac mini к VGA монитору / телевизору или проектору.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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