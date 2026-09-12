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Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00)

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Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 1
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 2
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 3
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 4
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 5
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 6
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 7
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 8
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 9
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 10
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 11
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 12
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 13
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 14
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 15
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 16
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 1
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 2
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 3
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 4
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 5
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 6
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 7
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 8
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 9
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 10
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 11
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 12
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 13
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 14
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 15
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 16
  • Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 690 руб.  3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656736
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х2
Вес, г.
120

Описание товара Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00)

Док-станция Baseus Flite Series HUB Space Grey — универсальное устройство для подключения мобильных устройств MacBook. Благодаря компактному и удобному дизайну док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey способна расширять соединения для ваших устройств, включая порты USB, порты HDMI и порты. Ethernet. Это позволяет легко и удобно подключать ваши устройства к другим устройствам. Это устройство также поддерживает быструю зарядку для устройств, использующих зарядный порт Type-C, что экономит время зарядки и повышает эффективность зарядки вашего устройства. Док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey изготовлена ??из высококачественных материалов, имеет красивые цвета и отличается высокой прочностью. Это устройство также можно использовать для подключения MacBook к большому экрану, что позволит вам наслаждаться мультимедийным контентом или работать на большом экране более удобно.

Отзывы о товаре Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Док-станция Baseus Flite Series HUB Space Grey — универсальное устройство для подключения мобильных устройств MacBook. Благодаря компактному и удобному дизайну док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey способна расширять соединения для ваших устройств, включая порты USB, порты HDMI и порты. Ethernet. Это позволяет легко и удобно подключать ваши устройства к другим устройствам. Это устройство также поддерживает быструю зарядку для устройств, использующих зарядный порт Type-C, что экономит время зарядки и повышает эффективность зарядки вашего устройства. Док-станция OS-Baseus Flite Series HUB Space Grey изготовлена ??из высококачественных материалов, имеет красивые цвета и отличается высокой прочностью. Это устройство также можно использовать для подключения MacBook к большому экрану, что позволит вам наслаждаться мультимедийным контентом или работать на большом экране более удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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