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Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый

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Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 1
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 2
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 3
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 4
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 5
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 6
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 7
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 8
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 9
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 10
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 11
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 12
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 13
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 14
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 15
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 16
Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 1
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 2
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 3
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 4
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 5
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 6
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 7
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 8
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 9
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 10
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 11
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 12
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 13
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 14
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 15
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 16
  • Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 010 руб.  1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614781
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х2
Вес, г.
66

Описание товара Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Концентратор-USB (HUB) 4 в 1, 4xUSB 3.0 UGREENРасширенный USB-C хаб. Тонкий USB-C хаб-адаптер устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-A и USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB C, а также расширяет одиночный C-порт или thunderbolt 3 порт до 4-х стандартных USB 3.0 портов. Высокая скорость 5 Гбит / с USB C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Поддержка устройств Android с интерфейсом OTG Позволяет подключать дополнительные аксессуары к устройствам с поддержкой USB C OTG, например к Samsung S10/9/8, Note 10/9/8, LG V50/40/30, Huawei Mate 20 и другим.

Отзывы о товаре Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Концентратор-USB (HUB) 4 в 1, 4xUSB 3.0 UGREENРасширенный USB-C хаб. Тонкий USB-C хаб-адаптер устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-A и USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB C, а также расширяет одиночный C-порт или thunderbolt 3 порт до 4-х стандартных USB 3.0 портов. Высокая скорость 5 Гбит / с USB C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Поддержка устройств Android с интерфейсом OTG Позволяет подключать дополнительные аксессуары к устройствам с поддержкой USB C OTG, например к Samsung S10/9/8, Note 10/9/8, LG V50/40/30, Huawei Mate 20 и другим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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