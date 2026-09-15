Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Концентратор-USB (HUB) 4 в 1, 4xUSB 3.0 UGREENРасширенный USB-C хаб. Тонкий USB-C хаб-адаптер устраняет несовместимость между устройствами, использующими интерфейсы USB-A и USB-C, и позволяет подключать старые устройства к новому ноутбуку с интерфейсом USB C, а также расширяет одиночный C-порт или thunderbolt 3 порт до 4-х стандартных USB 3.0 портов. Высокая скорость 5 Гбит / с USB C хаб - концентратор данных с 4 портами поддерживает сверхбыструю передачу данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать HD фильмы или большие файлы всего за несколько секунд. Поддержка устройств Android с интерфейсом OTG Позволяет подключать дополнительные аксессуары к устройствам с поддержкой USB C OTG, например к Samsung S10/9/8, Note 10/9/8, LG V50/40/30, Huawei Mate 20 и другим.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб. 1 690 руб.253 руб. в СплитХаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный
-
В наличииЦена 1 020 руб. 1 910 руб.255 руб. в СплитХаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505
-
В наличииЦена 1 420 руб. 2 180 руб.355 руб. в СплитКабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)
-
В наличииЦена 3 012 руб.753 руб. в СплитАдаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver
-
В наличииЦена 3 320 руб. 5 210 руб.830 руб. в СплитХаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH720 7порт. черный
-
В наличииЦена 3 700 руб. 4 400 руб.925 руб. в СплитUSB-концентратор D-Link DUB-1325/A1A
-
В наличииЦена 5 328 руб. 8 060 руб.1332 руб. в СплитХаб Satechi Pro Hub Mini. Цвет - Серый космос
Отзывы о товаре Хаб UGREEN CM219 (70336) 4-Ports USB-C 3.0 Hub. серый