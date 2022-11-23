Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный
USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-L – это хороший способ увеличить количество свободных портов вашего компьютера или ноутбука. При подключении представленная модель не требует установки программного обеспечения: компьютерная техника безошибочно распознает ее в качестве хаба. Подключаясь в порт USB компьютера при помощи 60-сантиметрового кабеля, устройство взамен предлагает четыре интерфейса USB 3.0 со скоростью передачи данных, достигающей 5 Гбит/сек. Через них можно подключить к компьютеру различную периферию. Облаченный в компактный черный корпус USB-разветвитель Buro BU-HUB4-U3.0-L предусматривает LED-подсветку, которая включается во время чтения и записи.
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Достоинства:
нравится внешний вид и сборка, доволен им, рекомендую к покупке, качественный!
Недостатки:
-
Комментарий:
любое устройство через него подключается без проблем. не было такого, чтобы не нашлось или сбои в работе обнаружились.
Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный
Достоинства:
нравится внешний вид и сборка, доволен им, рекомендую к покупке, качественный!
Недостатки:
-
Комментарий:
любое устройство через него подключается без проблем. не было такого, чтобы не нашлось или сбои в работе обнаружились.