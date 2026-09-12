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Переходник UGREEN DP119-15574 Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник UGREEN DP119-15574 Gray

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Переходник UGREEN DP119-15574 Gray - фото 1
Переходник UGREEN DP119-15574 Gray - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник UGREEN DP119-15574 Gray - фото 1
  • Переходник UGREEN DP119-15574 Gray - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 030 руб.  1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656619
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
95

Описание товара Переходник UGREEN DP119-15574 Gray

Однонаправленный кабель DP to HDMI DP119 от UGREEN - это бескомпромиссное сочетание надежности и производительности. Он поддерживает разрешение 4K с частотой 60 Гц, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет высокое качество изображения в играх, фильмах или презентациях. Прочный дизайн и широкая совместимость - дополнительные преимущества, которые делают кабель отличным для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Переходник UGREEN DP119-15574 Gray




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Однонаправленный кабель DP to HDMI DP119 от UGREEN - это бескомпромиссное сочетание надежности и производительности. Он поддерживает разрешение 4K с частотой 60 Гц, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет высокое качество изображения в играх, фильмах или презентациях. Прочный дизайн и широкая совместимость - дополнительные преимущества, которые делают кабель отличным для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник UGREEN DP119-15574 Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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