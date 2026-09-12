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Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395)

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Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 1
Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 2
Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 3
Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 1
  • Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 2
  • Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 3
  • Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 390 руб.  2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656742
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
155

Описание товара Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395)

USB-разветвитель Ugreen CM473 принесет пользу владельцам большого количества USB-устройств. Модель оснащена четырьмя портами USB, которые можно задействовать одновременно. Например, может быть выполнено подключение флеш-накопителя, внешнего жесткого диска, веб-камеры и мыши. Разветвитель подключается к порту USB-C. Этот разъем может входить в оснащение ноутбука или стационарного компьютера. Разветвитель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1, позволяющий обмениваться данными на скорости до 5 Гбит/с. USB-разветвитель Ugreen CM473 собран в миниатюрном корпусе. Устройство займет минимум места. Эту особенность прежде всего оценят владельцы мобильных компьютеров. Подключение кабеля к разветвителю выполнять не придется: он интегрирован в корпус. Механические повреждения шнура маловероятны: он защищен долговечной тканевой оплеткой. Способствует долговечности кабеля и незначительная (15 см) длина. Цвет корпуса разветвителя – серый.

Отзывы о товаре Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Ugreen CM473 принесет пользу владельцам большого количества USB-устройств. Модель оснащена четырьмя портами USB, которые можно задействовать одновременно. Например, может быть выполнено подключение флеш-накопителя, внешнего жесткого диска, веб-камеры и мыши. Разветвитель подключается к порту USB-C. Этот разъем может входить в оснащение ноутбука или стационарного компьютера. Разветвитель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 1, позволяющий обмениваться данными на скорости до 5 Гбит/с. USB-разветвитель Ugreen CM473 собран в миниатюрном корпусе. Устройство займет минимум места. Эту особенность прежде всего оценят владельцы мобильных компьютеров. Подключение кабеля к разветвителю выполнять не придется: он интегрирован в корпус. Механические повреждения шнура маловероятны: он защищен долговечной тканевой оплеткой. Способствует долговечности кабеля и незначительная (15 см) длина. Цвет корпуса разветвителя – серый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб UGREEN CM473-15395 Space Gray (15395) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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