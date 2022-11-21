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Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный

2 Отзывы
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Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 4
Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 5
Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
600 руб.  1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325040
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 2.0
Количество портов USB
7
Особенности
оплетка кабеля, длина кабеля 1м
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х2
Вес, г.
110

Описание товара Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный

USB-разветвитель Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 позволяет расширить коммуникационные возможности компьютера, планшета, ноутбука и другой техники. Он оборудован 7 портами USB версии 2.0 с пропускной способностью 480 Мбит/с. Клавиша включения позволяет быстро активировать и деактивировать все порты. Питание самого USB-хаба осуществляется от порта USB. Для подключения к оборудованию не требуется установка программного обеспечения. Среди других особенностей Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 отмечаются прочный корпус компактных размеров и кабель длиной 1 метр.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный

21.11.2022
Лера

Достоинства:
Разветвитель купила после того как вышел из строя один из разъемов в ноутбуке. Устройство дельное, справляется с поставленной задачей достойно, мне понравилось что провод хорошей толщины и с качественной изоляцией.
20.11.2022
Евгения

Достоинства:
Мне кажется что он по сборке один из лучших разветвителей которые у меня был когда-либо. Настолько крепенький корпус, приятно в руке держать. Работает шустро, и плотно сидит. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 2.0
Количество портов USB
7
Особенности
оплетка кабеля, длина кабеля 1м
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 позволяет расширить коммуникационные возможности компьютера, планшета, ноутбука и другой техники. Он оборудован 7 портами USB версии 2.0 с пропускной способностью 480 Мбит/с. Клавиша включения позволяет быстро активировать и деактивировать все порты. Питание самого USB-хаба осуществляется от порта USB. Для подключения к оборудованию не требуется установка программного обеспечения. Среди других особенностей Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 отмечаются прочный корпус компактных размеров и кабель длиной 1 метр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.11.2022
Лера

Достоинства:
Разветвитель купила после того как вышел из строя один из разъемов в ноутбуке. Устройство дельное, справляется с поставленной задачей достойно, мне понравилось что провод хорошей толщины и с качественной изоляцией.
20.11.2022
Евгения

Достоинства:
Мне кажется что он по сборке один из лучших разветвителей которые у меня был когда-либо. Настолько крепенький корпус, приятно в руке держать. Работает шустро, и плотно сидит. Рекомендую.


Хаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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