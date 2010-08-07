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Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0

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Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 1
Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 2
Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 3
Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 1
  • Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 2
  • Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 3
  • Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
760 руб.  840 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0
760 руб. -10%
840 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Адаптер
Интерфейсы
M.2
Особенности
ОС Windows7/8/10, Mac OS 10.8 и выше
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0

Адаптер AgeStar PCI-E для M.2 SATA SSD+M.2 NVME SSD Card, AS-MC02 имеет дополнительные характеристики:. PCIE3.0 X4 NVME плата расширения для M.2 NVME SSD. SATA к M.2 SATA SSD. Поддерживает M.2 следующих размеров: 2230/2242/2260/2280 (M-Key x1, B-Keyx1). Скорость передачи 32 Гб/с PCI-e для NVME SSD. Скорость передачи 6 Гб/с для M.2 SATA SSD. ОС: Windows7/8/10, Mac OS 10.8 и выше. Можно подключить один NVME-SSD и один NGFF-SATA SSD одновременно.

Отзывы о товаре Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Адаптер
Интерфейсы
M.2
Особенности
ОС Windows7/8/10, Mac OS 10.8 и выше
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер AgeStar PCI-E для M.2 SATA SSD+M.2 NVME SSD Card, AS-MC02 имеет дополнительные характеристики:. PCIE3.0 X4 NVME плата расширения для M.2 NVME SSD. SATA к M.2 SATA SSD. Поддерживает M.2 следующих размеров: 2230/2242/2260/2280 (M-Key x1, B-Keyx1). Скорость передачи 32 Гб/с PCI-e для NVME SSD. Скорость передачи 6 Гб/с для M.2 SATA SSD. ОС: Windows7/8/10, Mac OS 10.8 и выше. Можно подключить один NVME-SSD и один NGFF-SATA SSD одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Адаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0 - по цене 760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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