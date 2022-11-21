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Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный

2 Отзывы
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Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 4
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 5
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 4
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 5
  • Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
850 руб.  1 690 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный
850 руб. -50%
1 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-A
Количество портов USB
4
Особенности
длина кабеля 50 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х4
Вес, г.
102

Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный

USB-разветвитель Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 – это миниатюрный хаб, облаченный в черный корпус и предусматривающий 50-сантиметровый провод с портом USB для своего подключения. Эта модель вмиг решит проблему недостатка свободных портов, имеющихся в вашем компьютере или ноутбуке. При подключении разветвитель не требует установки дополнительного программного обеспечения: системный блок или лэптоп безошибочно определит его как хаб.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный

21.11.2022
Марта

Достоинства:
После того как на компьютере перестал работать один разъем пришлось искать другой способ как подключать устройства, купила разветвитель и оказывается удобная вещица, сразу четре порта для работы
20.11.2022
Анна

Достоинства:
Меня он регулярно выручает, и надо сказать что уже не представляю как без него обходился. Стоит копейки, а вещь очень нужная. Этот производителя кстати с качеством устройств всегда все на уровне.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-A
Количество портов USB
4
Особенности
длина кабеля 50 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 – это миниатюрный хаб, облаченный в черный корпус и предусматривающий 50-сантиметровый провод с портом USB для своего подключения. Эта модель вмиг решит проблему недостатка свободных портов, имеющихся в вашем компьютере или ноутбуке. При подключении разветвитель не требует установки дополнительного программного обеспечения: системный блок или лэптоп безошибочно определит его как хаб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.11.2022
Марта

Достоинства:
После того как на компьютере перестал работать один разъем пришлось искать другой способ как подключать устройства, купила разветвитель и оказывается удобная вещица, сразу четре порта для работы
20.11.2022
Анна

Достоинства:
Меня он регулярно выручает, и надо сказать что уже не представляю как без него обходился. Стоит копейки, а вещь очень нужная. Этот производителя кстати с качеством устройств всегда все на уровне.


Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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