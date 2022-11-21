Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%850 руб. 1 690 руб.
В наличии
Код товара: 325098
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
850 руб. -50%
1 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-A
Количество портов USB
4
Особенности
длина кабеля 50 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х4
Вес, г.
102
Описание товара Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный
USB-разветвитель Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 – это миниатюрный хаб, облаченный в черный корпус и предусматривающий 50-сантиметровый провод с портом USB для своего подключения. Эта модель вмиг решит проблему недостатка свободных портов, имеющихся в вашем компьютере или ноутбуке. При подключении разветвитель не требует установки дополнительного программного обеспечения: системный блок или лэптоп безошибочно определит его как хаб.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-A
Количество портов USB
4
Особенности
длина кабеля 50 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
USB-разветвитель Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 – это миниатюрный хаб, облаченный в черный корпус и предусматривающий 50-сантиметровый провод с портом USB для своего подключения. Эта модель вмиг решит проблему недостатка свободных портов, имеющихся в вашем компьютере или ноутбуке. При подключении разветвитель не требует установки дополнительного программного обеспечения: системный блок или лэптоп безошибочно определит его как хаб.
Достоинства:
После того как на компьютере перестал работать один разъем пришлось искать другой способ как подключать устройства, купила разветвитель и оказывается удобная вещица, сразу четре порта для работы
Достоинства:
Меня он регулярно выручает, и надо сказать что уже не представляю как без него обходился. Стоит копейки, а вещь очень нужная. Этот производителя кстати с качеством устройств всегда все на уровне.
Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный
Достоинства:
После того как на компьютере перестал работать один разъем пришлось искать другой способ как подключать устройства, купила разветвитель и оказывается удобная вещица, сразу четре порта для работы
Достоинства:
Меня он регулярно выручает, и надо сказать что уже не представляю как без него обходился. Стоит копейки, а вещь очень нужная. Этот производителя кстати с качеством устройств всегда все на уровне.