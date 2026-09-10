Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб-разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%770 руб. 1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб-разветвитель
Интерфейсы
USB-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
127
Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный
USB-разветвитель Digma HUB-4U2.0-UC-B предусматривает возможность организации подключения до 4-х устройств. Он оборудован 4-мя стандартными разъемами USB 2.0 и используется для синхронизации с необходимым оборудованием посредством интерфейса USB Type-C. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 480 Мбит/сек. Корпус Digma HUB-4U2.0-UC-B выполнен из прочных материалов и характеризуется компактными размерами. Металлическая конструкция разъемов гарантирует устойчивость к повреждениям. Длина кабеля составляет 20 см.
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Бренд
Тип товара
Хаб-разветвитель
Интерфейсы
USB-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
USB-разветвитель Digma HUB-4U2.0-UC-B предусматривает возможность организации подключения до 4-х устройств. Он оборудован 4-мя стандартными разъемами USB 2.0 и используется для синхронизации с необходимым оборудованием посредством интерфейса USB Type-C. Максимальная скорость передачи данных достигает показателя 480 Мбит/сек. Корпус Digma HUB-4U2.0-UC-B выполнен из прочных материалов и характеризуется компактными размерами. Металлическая конструкция разъемов гарантирует устойчивость к повреждениям. Длина кабеля составляет 20 см.
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U2.0-UC-B 4порт. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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